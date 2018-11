Ein alkoholisierter BMW-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch quer durch den Landkreis Verden vor der Polizei geflüchtet, letztlich endete die Fahrt in einer Sackgasse in Dörverden. In Achim hatte ihn eine Streife gegen 23.40 Uhr auf der Obernstraße entdeckt, weil er zu schnell unterwegs war. Das Anhaltesignal der Polizisten ignorierte der Fahrer und flüchtete in Richtung Verden. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, hinzugezogene Beamte aus Verden und von der Autobahnpolizei Langwedel konnten den Wagen aber zunächst ebenfalls nicht gefahrlos stoppen – gleich zweimal umfuhr der Fahrer die eingerichteten Sperren. Kurz nach Mitternacht endete seine Fahrt schließlich im Tannenweg in Dörverden. Der 27-jährige Mann ließ sich widerstandslos fesseln. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,59 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten.