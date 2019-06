Zeugen haben der Polizei am Sonnabend gegen 0.30 Uhr ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien in Riede unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei setzte sich sofort in Bewegung, fand den Wagen und versuchte ihn zu stoppen. Aber: Der 38 Jahre alte Fahrer kam der Aufforderung der Polizei nach Angaben der Beamten nicht nach und fuhr einfach weiter.

Polizeiwagen gerammt

Als er später versuchte, einen als Sperre aufgestellten weiteren Streifenwagen zu umfahren, kollidierte das flüchtige Fahrzeug frontal mit diesem. Zwei Polizeibeamte werden durch den Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Sein Führerschein wurde in der Folge sichergestellt und auch eine Blutprobe musste der Mann abgeben.