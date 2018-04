Die drei Tatverdächtigen konnten letztlich festgenommen werden (Symbolfoto). (Björn Hake)

Verden/Oyten. Nach einem Automatenaufbruch in einem Sonnenstudio an der Hamburger Straße in Verden haben Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Mittwochabend drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen können. Aufmerksame Zeugen bemerkten die drei verdächtigen Personen, wie sie gegen 22 Uhr das geöffnete SB-Sonnenstudio verließen. Das Trio setzte sich anschließend in einen Kleinwagen und fuhr in Richtung Autobahn 27, Anschlussstelle Verden-Nord, davon.

Die alarmierte Polizei Verden suchte daraufhin den Tatort auf, wo festgestellt wurde, dass der Münzautomat der Sonnenbänke aufgebrochen und mutmaßlich Kleingeld entwendet worden war. Weitere Streifenwagen fuhren auf die A 27 und fahndeten nach dem Kleinwagen. Kurz vor der Anschlussstelle Achim-Nord holte ein Streifenwagen der Verdener Polizei den Fluchtwagen ein. Die Beamten folgten dem Trio, als dieses an der Anschlussstelle die A 27 in Richtung Oyten verließ. Als die Polizisten den Insassen Wagens ein Anhaltesignal gaben, wurde dies ignoriert, stattdessen beschleunigte die Fahrerin. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgten die Polizisten dem Wagen. Die weitere Fahrt ging zunächst in Richtung Bassen und anschließend zurück in Richtung Oyten, wo die Fahrerin das Rotlicht einer Ampel missachtete. Auf dem Oyterdamm blockierten schließlich zwei Bremer Streifenwagen, die zuvor zur Unterstützung hinzugerufen worden waren, die Fahrbahn. Nun wurde die Frau mit ihren zwei männlichen Mitfahrern endgültig am Weiterfahren gehindert.