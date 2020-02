Auch dieser Moorfrosch im bläulichen „Hochzeitsgewand“ gehört zu den Amphibien, die sich auf Wanderschaft befinden. (Mario Haack)

Wenn es langsam wieder wärmer wird, setzen in den feuchten und milden Abend- und Nachtstunden im März und April die Amphibienwanderungen ein. Aufgrund der milden Temperaturen beginnt die sogenannte Krötenwanderung in diesem Jahr bereits im Februar. Zum Schutz der Tiere werden daher nach Angaben der Kreisverwaltung an zahlreichen Straßenabschnitten Amphibienzäune und Warnschilder aufgestellt. „Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises bittet Autofahrer in den nächsten Wochen in diesen Bereichen um erhöhte Vorsicht“, heißt es dazu aus dem Kreishaus.

An folgenden Straßenabschnitten werden aufgrund der zu erwartenden starken Amphibienwanderungen Amphibienzäune aufgestellt: Achim-Baden an der Sandgrube Brillkamp (etwa 300 Meter), L 154 Ottersberg (300 Meter), K 67 Adeliges Holz, Thedinghausen (300 Meter), K 11 Walle – Holtum (600 Meter), K 18 Hingstmoor, Brammer (800 Meter), K 30 Neddenaverbergen – Lehringen (1000 Meter), K 20 Neu Wulmsdorf – Einste (1000 Meter), L 171 zwischen Horst und Kirchlinteln (700 Meter), L 160 nordöstlich Hohenaverbergen (600 Meter), nördlich Groß Sehlingen / Zum Königreich (300 Meter), L 160 zwischen Eitze und Luttum (300 Meter), L 203 und Deichverteidigungsweg im Bereich Amedorfer Stau (600 Meter), Luttum, Bergstraße (200 Meter), B 215 Dörverden, Drübberholz (800 Meter), Klärwerk Eißel (300 Meter).

Auf die alljährliche Wanderschaft aus ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern begeben sich nach Angaben der Fachleute besonders Erdkröten, Grasfrösche und Teichmolche, an einigen Stellen auch stark bedrohte Arten wie Kammmolch, Kreuz- und Knoblauchkröten. Sie legen dabei teils mehrere Kilometer zurück. Die Amphibienzäune und Warnschilder, die Mitarbeiter des Landkreises an vielbefahrenen Straßen aufgestellt haben, sollen verhindern, dass Hunderte von Kröten und Fröschen beim Überqueren der Verkehrswege von Kraftfahrzeugen überfahren und somit verletzt oder getötet werden.

„Ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer sammeln die Tiere regelmäßig vor dem Fangzaun ein und setzen sie über die Straße“, informiert Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde. Die gesammelten Tiere werden an jedem Zaun gezählt. Jährlich über 10 000 Tiere werden auf diese Weise über die Straße gesetzt. „Ohne die Zäune würden in nur wenigen Jahren ganze Populationen von Fröschen, Kröten und Molchen beim Queren der Straße tot gefahren werden“, weiß die Biologin Antje Mahnke-Ritoff von der Naturschutzbehörde. Amphibien seien heutzutage in ihrer Gesamtheit eine stark bedrohte Tiergruppe, da unter anderem vielerorts feuchte und extensiv genutzte Wälder, Wiesen und Weiden mit Hecken, naturnahe Tümpel und Teiche ohne Fischbesatz sowie naturnahe, krautreiche Gräben fehlen würden.

Autofahrer bittet Mahnke-Ritoff in den nächsten Wochen um besondere Rücksichtnahme. „Wer das Schild ‚Krötenwanderung‘ erblickt, sollte den Fuß vom Gaspedal nehmen und die Geschwindigkeit deutlich herabsetzen, zum Schutz der wandernden Amphibien, aber insbesondere auch zum Schutz der am Straßenrand tätigen freiwilligen Helferinnen und Helfer“, appelliert sie.

An wenigen Stellen, wo eine Zaunaufstellung nicht möglich ist, wie am Schnuckenstaller Weg in Verden, werden während der Abend- und Nachtstunden Wegsperrungen vorgenommen. Autofahrer werden von der Kreisverwaltung dringend gebeten, diese für wenige Wochen bestehenden Sperrungen nicht zu umfahren. Die zumeist landwirtschaftlichen Wege seien für den eigentlichen Kraftfahrzeugverkehr ohnehin nicht freigegeben.

Wegen der Krötenwanderung werden in der Stadt Achim bis Mitte Mai die Straßen Auf dem Born und Am Stadtwald gesperrt. An der Langenstraße wird mit Schildern auf die Krötenwanderung hingewiesen.