Dorfpolizist Bert Kayser nimmt im Wellness-Hotel die Ermittlungen auf. Doch die ungeklärten Fragen häufen sich. (Björn Hake)

„Dat draff nüms weten!“: Geheimnisvoll ging es am Ostersonntag im Gasthaus Döhling in Morsum zu. Es durften nämlich nicht alle wissen, was bislang geschehen war. „Keen Moord ut Versehn“ heißt der Titel des aktuellen Theaterstücks der Morsumer Speeldäl, das nach der Premiere noch zwei Mal zu sehen ist. In der Kriminalkomödie in drei Akten von Jennifer Hülser und in plattdeutscher Fassung von Heino Bierhoop spielen Pilze und Kräuter sowie Leben und Tod eine wichtige Rolle.

Kurz, aber informativ war die Einleitung zum Dreiakter. Henning Krüger, der einen Hotelangestellten spielte, und der Kräuterlieferant (Rune Klenke) stimmten mit Kräuterkorb und Alkohol auf das ein, was folgen sollte. Der erste Akt begann mit einer betrüblichen Todesnachricht. Die Menge an Giftpilzen in der Mahlzeit von Erik (Uwe Wilkens) war wohl etwas zu viel. Dabei hatte Agathe (Elisabeth Steffens) ihrem Lebensgefährten nur einen Denkzettel verpassen wollen, weil er anderen Frauen zu oft nachgeschaut hatte.

In der Lobby des Kräuter- und Wellness-Hotels „Vergnögte Froon“ ging es anschließend zu wie in einem Taubenschlag. Die Leiche – im Teppich verpackt – wurde von Agathe mit Hilfe von Freundin Henny (Inge von Salzen) in den Keller befördert. Mit zwei trinkfesten Frauen vom Kegelklub „Filigrane Feen“, Frieda (Tanja Niemann-Wenzlow) und Anneliese (Ute Vöge), die sich durch frühere Besuche auf Erik fokussiert hatte, kam schon mal Schwung ins Geschehen. Spannend wurde es, als die ominöse und zugleich arrogante Amalia van Holdershusen (Birte Meyer-Wilkens) im Minirock und mit großem Hut unangemeldet zum Einchecken an der Rezeption auftauchte und dabei ihre Nase ziemlich hoch trug.

Noch mehr durcheinander gerieten die Aktionen und Dialoge mit Wortspielereien und Verdächtigungen, als der Dorfpolizist Bert Kayser – mit Notizbuch und Stift ausgestattet – Ermittlungen im Hotel aufnahm. Er suchte nämlich einen Heiratsschwindler, der schließlich jedoch weiblichen Geschlechts sein sollte. Die Verwirrung war groß, die Fragen häuften sich, zumal auch noch hinter vorgehaltener Hand etwas über Mord und Tod zu hören war, und ein gut verpackter Schinken eine Rolle spielte. Detektiv Lars Lupenrein (Jörg Meyer-Wilkens) stolperte mit Lupe über den „dösigen Teppich“ in die Lobby hinein. Ihm fehlte anschließend ohne Brille zunächst der Durchblick. Doch nachdem er zwischenzeitlich mit Alkohol außer Gefecht gesetzt worden war, brachte Lupenrein – nun wieder einigermaßen nüchtern – Licht ins Dunkel.

Kräuter kamen wieder ins Spiel. Hatten sie schon beim Essen und im Kaffee nicht ihre Wirkung verfehlt, so taten sie im Wellness-Bad ihr Übriges und schalteten auch andere Leute aus. Welche Hotelbewohner oder Mitarbeiter aus dem Personalbereich das waren, das soll hier nicht verraten werden. „Dat draff nüms weten!“. Es gibt nämlich noch zwei weitere Aufführungen der Morsumer Speeldäl, für die es noch Eintrittskarten gibt. Am Sonntag, 15. April, ist um 9.30 Uhr in Döhlings Gasthaus Beginn mit Brunch. Anschließend ist „Keen Moord ut Versehn“ zu sehen. Der Eintritt hierfür kostet 18 Euro. Acht Euro müssen für eine Eintrittskarte zur Aufführung am Sonnabend, 21. April, um 20 Uhr bezahlt werden.

Die Zuschauer hatten übrigens Glück, denn erst 14 Tage zuvor hatte die Laienspiel-Gruppe richtig üben können. Die Grippe, ein Armbruch und auch eine Schwangerschaft hatten dies zuvor verhindert. Die Regie führte auch dieses Mal Werner Bammann, als „Topustersche“ half Ilona Krumbholz weiter, wenn der Text nicht einfallen wollte. Marion Tiekötter war für die Maske zuständig, Marlies und Manfred Scheffler hatten für die Bühnendekoration gesorgt.