Die Zukunft des Gewerbegebiets Uesener Feld an der Autobahn 27 ist noch immer nicht gänzlich geklärt. (ERICH SCHWINGE)

Die Wasserstandsmeldungen sind rar. Zuletzt hatte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld in seiner optimistischen Art verkündet, dass er sich zu 95 Prozent sicher sei, dass Amazon nach Achim kommt. Das mag sein, sicher ist indes auch fünf Wochen nach seiner Aussage aber anscheinend noch gar nichts. „Die Gespräche mit dem Projektentwickler laufen noch“, sagt jedenfalls Bernd Kettenburg, Erster Stadtrat und einer von zwei Geschäftsführern der halbstädtischen Gewerbeflächenvermarktungsgesellschaft EVG, die mit dem Projektentwickler nach wie vor über den Grundstücksverkauf verhandelt.

Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt das Unternehmen Garbe Industrial Real Estate, das das Gewerbegrundstück Uesener Feld erwerben will, um dort ein Logistikzentrum zu bauen und es langfristig an Amazon vermieten zu können. Garbe hatte beim Landkreis Verden bereits einen Bauantrag gestellt. Amazon möchte eigentlich im ersten Quartal 2020 mit dem Betrieb des dreistöckigen Logistikzentrums starten und musste bereits seine ursprünglichen Pläne, schon das Weihnachtsgeschäft 2019 auch über Achim abzuwickeln, begraben.

„Gründlichkeit geht vor Eile“

Aber: „Gründlichkeit geht vor Eile“, betont Kettenburg und unterstreicht damit, dass bei einem solch großen Ansiedlungsvorhaben mit Auswirkungen auf die ganze Region die Stadt Achim und die EVG ihre Hausaufgaben ordentlich erledigen müssen. Mit anderen Worten: Das Vertragswerk, das als Entwurf noch von den Ratsfraktionen abgesegnet werden soll, muss juristisch absolut wasserdicht sein. Je länger sich die Verhandlungen ziehen, desto unwahrscheinlicher wird der von Amazon angepeilte Starttermin.

Laut Kettenburg gibt es jedoch kein zeitliches Fenster, in dem der Vertrag nun geschlossen werden müsse, ehe der Interessent abspringt. Nach Angaben von Kettenburg hat die Stadt Achim noch immer keine Aussage bekommen, ob sie die Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zurückzahlen muss, die es damals für die Entwicklung des Gewerbeareals gab.

Offen bleibt somit, ob Achim für die Förderung zwangsläufig mehrere kleinere Unternehmen im Uesener Feld ansiedeln muss oder ob dafür auch ein einziges Unternehmen wie Amazon zählt. Kettenburg erwartet nun, dass es von der N-Bank einen Fingerzeig geben wird, eine verbindliche Antwort auf die Voranfrage aus Achim steht allerdings noch aus. Und die werde es im Übrigen nur geben, wenn dort eine oder doch mehrere Firmen angesiedelt ist beziehungsweise sind. „Der Endbelegungsnachweis muss vorliegen“, erklärt Kettenburg. Heißt: Wenn die Fläche bebaut ist, schaut die N-Bank auf die Art und Anzahl der Betriebe und entscheide dann über eine mögliche Rückzahlung.

Bürgerpetition abgelehnt

Die Frage der Rückzahlung umtreibt nach wie vor auch die „Achimer Bürgerinteressenvertretung in Sachen Amazon-Ansiedlung“, die sich laut Hans-Dieter Pöhls mit Fragen an den niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gewandt hat und seit fünf Wochen auf Antworten wartet. Denn ihre Petition an den Landtag, die eine „Aufnahme und Durchführung einer Bürgerzustimmung zur geplanten Großansiedlung von Amazon“ zum Ziel hatte, „ist abschlägig beschieden worden“, wie Pöhls sagt.

Im Rahmen dieser Mitteilung aus Hannover habe Althusmann nach Angaben von Pöhls aber „ganz nonchalant“ erwähnt, dass auch die Ansiedlung von Großbetrieben die EU-Förderung rechtfertige. „Und da wollen wir natürlich wissen, in welcher Verordnung oder in welchem Paragrafen das steht“, sagt Pöhls. Für die Interessengemeinschaft sei „das Ende der Fahnenstange“ daher noch nicht erreicht.

„Zu optimistisch“

Dass die Stadt Achim und die EVG anfangs zu voreilig waren, als sie vor 13 Monaten per Pressemitteilung verkündet hatten, „dass auf der Basis eines verbindlichen Angebotes bis zum Jahresende 2017 ein Vertragsabschluss zu erwarten ist“, räumt Kettenburg natürlich ein. „In Unkenntnis der Abläufe waren wir sicher zu optimistisch“, sagt er. Letztlich ist diese Aussage schon über ein Jahr her und bis zum heutigen Tag ist es zu keinem Abschluss gekommen. Die deutliche Verzögerung macht der EVG-Geschäftsführer aber auch an dem Stabwechsel fest, den es aufseiten des Projektentwicklers gegeben hat.

Denn zunächst hatte die EVG mit dem Unternehmen CBRE über den Verkauf der 14 Hektar großen Fläche verhandelt. „Dann hatte Amazon eine Entwicklerausschreibung vorgenommen und so kam Garbe später dazu“, blickt Kettenburg zurück. Bereits besprochene Details mussten neu verhandelt werden, der langwierige Prozess nahm seinen Lauf. Ein Auge auf Achim hatte Amazon bereits im Jahr 2016 geworfen und auf der Immobilienmesse ExpoReal bei der Wirtschaftsförderung „locker angefragt“, erzählt Kettenburg. Anfang 2017 begann Amazon damit, den Arbeitsmarkt in der Region zu sondieren und sich das Gewerbegrundstück anzuschauen.