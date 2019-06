Noch rollt der Verkehr an der Uesener Feldstraße. In gut einem Monat sieht das allerdings anders aus. Dann wird die Fahrband erneuert. (Hake)

Der 31. Oktober hat in diesem Jahr für Europa eine besondere Bedeutung. Spätestens dann soll – nach aktuellem Stand – der Austritt Großbritanniens aus der EU vollzogen werden. Doch auch für die Stadt Achim hat das Datum eine besondere Bedeutung. Es ist der Tag, an dem – ebenfalls nach aktuellem Stand – die Sanierung der Uesener Feldstraße (L156) abgeschlossen sein soll. Die Baustelle, von der der Achimer Verkehrsplaner Stefan Schuster selbst sagt, dass sie ein „erheblicher Eingriff ins Achimer Verkehrssystem“ sein wird. Wie berichtet, soll die Fahrbahn der sanierungsbedürftigen Straße in insgesamt fünf Bauabschnitten ab der Ueser Kreuzung auf einer Gesamtlänge von rund 1200 Metern erneuert werden. Die Bauabschnitte orientieren sich an den einmündenden Straßen Worpsweder Straße, Desmastraße und Steuben-Allee sowie der Parkplatzzufahrt REWE.

Begonnen werden soll mit den Arbeiten am 8. Juli. Bisher konnte die Stadt diesen Termin nur unter dem Vorbehalt nennen, dass bei einer entsprechenden Ausschreibung auch eine passende Firma gefunden wird. Hinter diese Unwägbarkeit konnte die Stadt nun allerdings einen Haken setzen. „Wir haben die Arbeiten deutschlandweit ausgeschrieben und zwei regionale Unternehmen gefunden“, berichtet Schuster erleichtert. Der Angebotspreis liege mit zehn Prozent über dem kalkulierten Preis noch im Rahmen. „Wir können damit sehr gut leben und sind glücklich, dass es geklappt hat.“ Die beiden Baufirmen hätten zugesichert, dass sie mit ihren Arbeiten am 8. Juli beginnen werden. Damit seien die ersten Hürden erfolgreich genommen.

Dennoch, auch daraus macht Schuster keine Hehl, wird auf die Achimer in der Zeit der Sanierung eine erhebliche Verkehrsbelastung zukommen. „Wir haben täglich rund 18 000 Autos, die die Uesener Feldstraße nutzten“, sagt Schuster. Diese müssten entsprechend umgeleitet werden. Geschehen soll dies unter anderem über die Bahnhofstraße in Baden (K 6/K 23). „Die Umleitungen werden natürlich weiträumig ausgeschildert“, kündigt Schuster an. So soll es unter anderem auch auf der A27 bereits in Höhe Verden und Achim-Nord Hinweisschilder auf die Baustelle geben. „Wir werden versuchen, es für alle Verkehrsteilnehmer so händelbar wie möglich zu machen.“

Ampel wird eingerichtet

Dazu gehört unter anderem auch, dass an der Ueser Kreuzung eine Baustellenampel eingerichtet wird, um die Grünphasen in Richtung Verdener Straße und Obernstraße verlängern zu können. „Wir wollen so versuchen, die Leistungsfähigkeit an diesem Knotenpunkt aufrecht zu erhalten“, sagt der Verkehrsplaner. Auch im Bereich der Kreuzung Verdener Straße/Bahnhofstraße soll es eine solche Baustellenampel geben. „Uns fehlt derzeit noch die Erfahrung, wie sich die Verkehre durch die Straßensperrung tatsächlich verteilen werden“, sagt Schuster. Aber mit den Baustellenampeln könne man entsprechend nachjustieren, wenn es zu Engpässen komme. Um den Verkehrsfluss auf den Ausweichstrecken bestmöglich zu gewährleisten will die Stadt außerdem auf der L158 und der K5 ein absolutes Halteverbot einrichten.

Ein weiteres Problem, mit dem sich die Stadt auseinandersetzen muss, sind die Schleichverkehre. „Schon jetzt werden die Wohnquartiere rund um die Baustelle gerne als Abkürzung genutzt“, weiß Schuster. Um dies in der Bauphase zu verhindern, sollen beschränkte Straßensperrungen („Zufahrt gesperrt, Anlieger frei“) in den Bereichen eingerichtet werden. „Natürlich hält sich nicht jeder an solche Schilder, aber wir können in dem Fall nur an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appellieren.“ Darüber hinaus werde man aber einen Blick darauf haben, ob die Schilder beachtet werden und gegebenenfalls vor Ort durch die Polizei öfter blitzen lassen. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann keiner sagen, wie sich die Baustelle tatsächlich auswirken wird“, sagt Schuster. Man könne natürlich nicht alle Einschränkungen beseitigen, „aber wir versuchen, unser Bestmögliches zu tun“.

Bei Fragen und Hinweisen können sich die Bürger für die Zeit der Sanierung per E-Mail an sanierungL156@stadt.achim.de und über die Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 80 an die Verwaltung wenden. Auch unter www.achim.de werden regelmäßig Neuigkeiten zum Stand der Bauarbeiten veröffentlicht.