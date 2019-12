Einer der Verkehrsknotenpunkte: die Ueser Kreuzung. (Björn Hake)

Rund 13 Jahre ist es her, dass die Achimer Verwaltung das letzte Mal eine Gesamtbetrachtung ihres Straßenverkehrsnetzes vorgenommen hat. Im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt wurden damals, im Jahr 2006, Brennpunkte definiert und Lösungsvorschläge benannt. Zu diesen Schwachstellen im Straßennetz zählten zu jener Zeit etwa die Gieschenkreuzung, die Schwalbenkreuzung und die Ueser Kreuzung. Alle drei wurden damals als „nicht leistungsfähig“ definiert. Doch seitdem ist einiges passiert.

Gieschen- und Schwalbenkreuzung wurden bekanntlich zu Kreisverkehren umgebaut und die Planungen für den Umbau der Ueser Kreuzung laufen auf Hochtouren. So sollen die Arbeiten dazu voraussichtlich 2022 beginnen. So steht es zumindest im neuen Verkehrs-, Mobilitäts- und Maßnahmenkonzept der Stadt, das die Verwaltung jüngst erstellt hat. Es betrachtet drei Hauptthemenfelder: Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie Fuß- und Radverkehr. In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 10. Dezember, soll das Konzept genauer vorgestellt werden.

Fest steht: "Die Verkehrssituation in Achim und im nördlichen Landkreis Verden ist durch die unmittelbare Lage im wachsenden Verflechtungsraum der Stadt Bremen seit Jahren angespannt." So zumindest formuliert es die Verwaltung in ihrer Vorlage. Um dem bestmöglich zu begegnen, stehen im neuen Verkehrskonzept neben dem Umbau der Ueser Kreuzung beispielsweise auch die Erweiterung der Autobahnanschlussstelle A 27 Achim-Ost und ein Kreiselbau an der Embser Landstraße (L 167) direkt an der Brücke über die Eisenbahnlinie Hannover-Bremen. Darüber hinaus werde es immer wieder notwendig sein, das Achimer Verkehrsnetz an Einzelpunkten im Bereich der Hauptverkehrsstraßen (Landes-, Kreis- und Hauptgemeindeverbindungsstraßen) zu optimieren – zum Beispiel, wenn im Rahmen von Bauleitplanungen Veränderungen vorgenommen werden, so die Verwaltung. Aktuelles Beispiel sei hier etwa das Neubaugebiet „Runken-Quartier".

„Das bestehende Achimer Straßennetz wird darüber hinaus in naher Zukunft keine weiteren größeren Ergänzungen aufgrund der räumlichen Enge zulassen, sodass zukünftig die Priorität vielmehr auf Alternativen zum motorisierten Individualverkehr, wie den Ausbau des klimafreundlichen ÖPNV und des Radwegenetzes, gelegt wird“, kündigt die Stadt in ihrem Konzept an. Konkret bedeutet das: Derzeit liege der Fokus noch auf allen drei Themenfeldern, nach der Umsetzung der jetzt geplanten Maßnahmen im Straßenverkehrsnetz der Stadt – das dann nach Angaben der Verwaltung zukunftsorientiert und leistungsfähig aufgestellt sein sollte – solle und müsse sich das ändern.

„Unter dem Oberbegriff ,Mobilitätswende' haben dann nur noch Maßnahmen aus den Aufgabenfeldern ÖPNV/SPNV sowie Fuß- und Radwegverkehr Priorität mit dem Ziel, dass möglichst viele Verkehrsteilnehmer auf alternative und umweltfreundlichere Verkehrsmittel umsteigen und sich so gleichzeitig die Straßenverkehrsmengen reduzieren“, kündigt die Verwaltung an. Sollte das gelingen, würden sich automatisch Erweiterungen des Straßenverkehrsnetzes erledigen. Schon im aktuellen Verkehrs- und Mobilitätskonzept sind daher unter anderem Projekte zur Verbesserung des ÖPNV wie beispielsweise die Schaffung eines zentralen ÖPNV-Knotenpunktes am Achimer Bahnhof mit einem neuen ZOB und einer Mobilitätsstation oder auch die Erweiterung des Busliniennetzes durch die Anbindung der Gewerbegebiete Gewerbepark Uesen, Baden und Uesener Feld aufgelistet.