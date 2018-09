Anika Wrede (links), Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei und Steffi Löwenberg vom Landkreis Verden präsentieren das "Dinocar", ein Kettcar für Erwachsene. (Polizei)

Landkreis Verden. Es passiert so schnell. Wer mit dem Auto in einer Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde unterwegs ist und nur zwei Sekunden auf sein Smartphone schaut, legt in dieser Zeit 28 Meter zurück. Dieses simple Beispiel, das die Polizei zuletzt bei einem Treffen mit den örtlichen Fahrlehrern aufgeführt hatte, macht eines deutlich: Ablenkung durch Handy kann tödlich sein. Untersuchungen belegen, "dass die Ursache vieler Verkehrsunfälle in der Ablenkung durch Handys am Steuer liegt", wie Polizeisprecher Helge Cassens sagt. Daher sei die Erhöhung der Verkehrssicherheit ein gemeinsames Ziel des Landkreises Verden und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

"Dabei werden auch unkonventionelle, neue Wege beschritten", betont Cassens und weist auf den Einsatz eines sogenannten Dinocars hin. Das sei angeschafft worden, um einem möglichst breiten Publikum im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen eindrucksvoll vermitteln zu können, wie sehr die Nutzung eines Handys vom sicheren Lenken eines Fahrzeugs ablenkt. Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, lässt daher nun auch ein eigens vom Landkreis angeschafftes Kettcar für Erwachsene zum Einsatz kommen.

"Ablenkung im Straßenverkehr stellt einen hohen Gefährdungsgrad für alle Verkehrsteilnehmer dar. Schon eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen", weiß Anika Wrede. Und Steffi Löwenberg vom Landkreis Verden, Fachdienst Ordnung und Verkehr, ergänzt: "Mit diesem Fahrzeug soll Erwachsenen im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei die Gefährlichkeit der Handynutzung am Steuer verdeutlicht werden."

Denn jeder zweite Autofahrer gab laut Polizei in einer repräsentativen Befragung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates an, durch Ablenkung schon einmal in eine brenzlige Situation geraten zu sein. Unfallforscher schätzen demnach, dass bei jedem vierten schweren Unfall Unaufmerksamkeit oder Ablenkung eine Rolle spielen. "Gleichzeitig wird diese zunehmende Gefahr von einer Vielzahl von Menschen aller Altersgruppen scheinbar völlig unterschätzt", glaubt Anika Wrede. So sei das Unrechtsbewusstsein hinsichtlich der Nutzung von Mobiltelefonen bei einem Großteil der Fahrzeugführer gering.

In einem Parcours das Dinocar zu bewegen und gleichzeitig eine Rechenaufgabe mit dem Handy lösen – das ist die Aufgabe, die es zu bewältigen geht und die Verkehrsteilnehmer für die Gefahr sensibilisieren soll. "Schon hier merken viele, dass Multitasking nicht so umsetzbar ist, wie man denkt", sagt Polizeisprecher Cassens. Diese Erfahrung konnten bereits die Besucher der Achimer Fachausstellung im Mai dieses Jahres machen, wo der "Tippen tötet Parcours" eingesetzt wurde. Das nächste Mal setzt die Polizei dieses Mittel am Sonnabend, 8. September, bei einem Infostand bei Dodenhof in Posthausen ein.