Bei Reisenden wurde ein Drogenspürhund an der A1 fündig. (dpa)

Auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Süd warfen sie gegen 15.40 Uhr einen genauen Blick in einen Toyota, mit dem vier Männer aus Lettland im Alter von 31 bis 35 Jahren unterwegs waren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gaben die Insassen an, auf dem Rückweg aus den Niederlanden nach Dänemark zu sein.

Die Beamten vermuteten deshalb, dass die Reisenden Drogen aus den Niederlanden bei sich haben könnten. Einer der Männer räumte tatsächlich ein, einige Gramm Marihuana in seinem Koffer zu haben.

Mit einem Rauschgiftspürhund durchsuchten die Polizisten daraufhin das Auto sehr genau. Sie fanden zwanzig Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch und zehn Gramm halluzinogene Pilze. Alle Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. (shm)