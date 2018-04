Auf dieser Fläche von fast acht Hektar soll das neue Wohngebiet in Etelsen entstehen. Wann der erste Spatenstich dort erfolgt, steht derzeit allerdings noch in den Sternen. (Sebi Berens)

Langwedel-Etelsen. Bereits in den 1970er-Jahren waren die rund 7,7 Hektar Fläche auf dem Berkels im nördlichen Siedlungsbereich von Etelsen als Fläche für Wohnbebauung ausgewiesen worden. Trotz mehrerer Versuche, die Fläche zu überplanen, blieb die Fläche zu großen Teilen Ackerland. Das soll sich nun in naher Zukunft ändern. Wie berichtet, soll dort das Baugebiet "Berkels-Ost" entstehen. Der Investor, die Gesellschaft für wirtschaftliches Bauen mbH (GWB), und die Langwedeler Verwaltung hatten nun für Donnerstagabend zu einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung in die Grundschule Etelsen geladen, um über den aktuellen Planungsstand zu berichten und Interessierte zu Wort kommen zu lassen.

In der gut besuchten Aula der Schule kamen einige kleinere Veränderungen bei der Planung zur Sprache, die sich seit der letzten öffentlichen Diskussion im Juni vergangenen Jahres ergeben haben. Die wohl Bedeutsamste betrifft die Verkehrsführung innerhalb des neuen Wohngebietes: Zunächst war ein Wendehammer vorgesehen gewesen, auf Anregung von Landkreis und Flecken hat das zuständige Planungsbüro diese Idee aber nun verworfen und plant einen inneren Verkehrsring, von dem kleine Stichwege zu den Grundstücken abgehen. Vom anwesenden Sprecher der GWB wurden zudem einige Rahmendaten genannt. Abgesehen von der zusätzlichen Kita sollen insgesamt 88 relativ quadratisch geschnittene Grundstücke mit einer Größe von 600 bis 800 Quadratmetern entstehen. Für den Verkauf werde ein Preis von 120 Euro pro Quadratmeter angepeilt. Einige Grundstücke sollen auch in den freien Verkauf gehen. Erbaut werden dürfen Einzel- und Doppelhäuser mit einem Vollgeschoss und einer Höhe von maximal neun Metern.

Einige kritische Stimmen wurden bei der Veranstaltung wegen den geplanten Zuwegung laut. Diese war nach der Kritik der Politik im vergangenen Jahr bereits dahingehend verändert worden, dass keine Erschließung mehr über die Mühlenstraße erfolgen soll, um diese verkehrlich nicht noch mehr zu belasten und ein Sicherheitsrisiko im Bereich der bestehenden Kita zu vermeiden. Die Zuwegung zum neuen Gebiet soll nun komplett über die Straße Berkelsmoor und die Berkelsstraße erfolgen. Angesichts von erwartbaren 150 bis 200 neuen Fahrzeugen durch das Wohngebiet rechnen einige bereits ansässige Anwohner mit einem zu hohen Verkehrsaufkommen für die beiden Straßen, die im Übrigen im betroffenen Bereich ausgebaut werden sollen. Als "nicht wirklich merklich" bezeichnete der GWB-Sprecher indes den zusätzlichen Verkehr.

Auch was den anstehenden Baustellenverkehr anging, wurden von Bürgern Befürchtungen über Behinderungen und Schäden geäußert, da dieser sehr wahrscheinlich komplett über die Straße Zum Berkelsmoor erfolgen wird. "Auf dem ersten Blick ist das die vernünftigste Zufahrt", befand auch Bürgermeister Andreas Brandt, verwies aber auch darauf, dass solche Detailfragen erst noch im weiteren Planungsverfahren beantwortet werden. Dieses sei nämlich noch lange nicht am Ende. Und da bisher völlig unklar ist, wie lange sich das Verfahren noch hinzieht, mussten die Besucher auch den Nachhauseweg antreten, ohne auch nur eine grobe Schätzung der Beteiligten darüber zu erhalten, wann es denn eigentlich mit den Arbeiten auf dem Berkels losgehen soll.