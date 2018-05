Felde. Ein 47-jähriger Mann aus Emtinghausen war am Sonnabendmorgen mit seinem Auto auf der Felder Dorfstraße (L 331) in Richtung Emtinghausen unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet sein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich, Ecke Rienstraße, in den Gegenverkehr. Dort kollidierte es mit dem Transporter eines 55-jährigen Fahrzeugführers, der ebenfalls aus Emtinghausen stammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 47-Jährige aus seinem Fahrersitz geschleudert und kam auf dem Beifahrersitz zum Liegen. Trotz des sofortigen Einsatzes von Ersthelfern und der späteren Übernahme durch einen Notarzt erlag der Mann seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die beteiligten Fahrzeugführer hatten nach ersten Ermittlungen beide den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L 331 zwischen Okeler Damm und Felder Bruchstraße über mehrere Stunden voll gesperrt.