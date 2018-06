Ähnlich wie beim TV-Promi-Dinner bewerten die Jurymitglieder von "Achim kocht" die Gerichte mithilfe von Punktekarten. (Karsten Klama)

Achim. Die Szenerie erinnert ein wenig an die Sendung vom „perfekten Dinner“: Wenn rund ein Dutzend Vertreter aus der Achimer Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gastronomie an einem Tisch zusammenkommt und ihnen fast wie auf Knopfdruck ein einheitliches Mahl serviert wird, dann verwandelt sich die Runde in die munter fachsimpelnde Jury von „Achim kocht“.

Für diejenigen, die das Projekt noch nicht kennen: „Achim kocht“ ist ein von der Achimer Stadtmarketing-Leiterin Anneke Luig initiierter und vom Bremer Werbegestalter „pep up“ begleiteter Rezeptwettbewerb, der das Wir-Gefühl in der Stadt stärken soll. Jeder kann noch bis zum 30. Oktober sein Lieblingsrezept einreichen, das bei einer erfolgreichen Bewertung in Kooperation mit dem ACHIMER KURIER in einem Kochbuch veröffentlicht wird.

Unter den bisherigen Einsendungen hat die Jury nun eine erste Auswahl getroffen, die zur besseren Beurteilung im zweiwöchentlichen Abstand nachgekocht werden soll. Die Kochevents können in den Aktionsküchen der Landfrauen oder des Kasch ausgerichtet werden. Auch die örtliche Gastronomie wurde mit ins Boot geholt.

„Wer von den Teilnehmern möchte, darf sich gerne selbst an den Herd stellen, auch bei sich zuhause“, erklärt Dörte Sittig von „pep up“. „Nur keine Berührungsängste: Die Aktion soll in ganz lockerer Atmosphäre stattfinden und etwas Verbindendes haben.“

Für die Auftaktveranstaltung jetzt in der „Alten Feuerwache“ hatte sich die Jury ein Rezept der alten Hausmannskost ausgesucht, das von dem Küchenteam des Restaurants nachgekocht werden sollte: „Hühnerfrikassee mit Muttis Eisbergsalat“ stand auf dem Speiseplan.

„Toll wäre, wenn die Teilnehmer zu ihrem Rezept auch eine kleine Geschichte zu erzählen haben“, unterstreicht Mya Schulz von der Wirtschaftsförderung an dem Abend, „es ist aber kein Muss.“ Das erste Rezept kommt von Kerstin Vöge und bringt tatsächlich eine eigene Geschichte mit: „Es stammt von meiner verstorbenen Mutter und ist für mich Familientradition und Kindheitserinnerung. Selbst die Kinder bestehen darauf, dass an der Rezeptur von der Oma rein gar nichts verändert wird“, erzählt die Ehefrau des Gastronomen der „Alten Feuerwache.“

„Das hier ist gelebte norddeutsche Tradition“, lobt Bürgermeister und Jurymitglied Rainer Ditzfeld und schwelgt beim Verkosten in Erinnerung. „Früher gab es bei Feiern immer zuerst Hühnersuppe, dann Frikassee und anschließend Schweinebraten und Eis.“

Die Jury diskutiert über moderne Zubereitungsmöglichkeiten von Frikassee, beispielsweise als Curry und darüber, ob man im Kochbuch auch immer eine vegetarische Version mit aufnehmen sollte: „Keinesfalls, dann ist das hier doch gar kein Hühnerfrikassee mehr“, lautet die fast einhellige Meinung. Ganz nebenbei gibt es jede Menge Küchentipps, beispielsweise wie sich eine Zwiebel ganz ohne Tränen zu vergießen, schneiden lässt.

Dann kommt es zur Beurteilung des Auswahlessens, bei der die Presse draußen bleibt: Hierfür halten die Jurymitglieder Karten mit Bewertungszahlen von eins bis zehn in die Höhe. Die nächste Runde ist bereits geplant für den 26. Juni, die Örtlichkeit steht noch nicht fest. Ein Spargelrezept soll es passend zur Jahreszeit geben, da sind sich alle einig.

„Um eine möglichst große Vielfalt entstehen zu lassen, hoffen wir noch auf viele, viele weitere Rezepte“, wünscht sich Dörte Sittig, „egal, ob experimentelle Küche oder Omas traditionelles bodenständiges Marmeladenrezept, alle Varianten sind willkommen.“

Bis zu 100 Kochrezepte sollen in dem hochwertig bebilderten Werk einen Platz finden. Mitmachen dürfen nicht nur Hobbyköche, auch Vereine, Bürogemeinschaften, Kindergärten und Schulen sind dazu aufgerufen. Für jede Einsendung gibt es ein kleines Dankeschön und die Chance, einen Preis zu gewinnen.

Weitere Infos gibt es unter der Adresse www.achim-kocht.de. Die Rezepte können in die dafür bereitgestellten Sammelboxen in den Geschäften und im Rathaus (eine Standortübersicht gibt es ebenfalls auf der Homepage) geworfen werden oder per E-Mail verschickt werden an rezepte@achim-kocht.de, per Fax an 0 42 02 / 9 16 02 99, über WhatsApp an 01 72 / 5 26 39 71.