Das Angebot auf dem Feierabendmarkt ist deutlich reduziert. Die Marktbeschicker sind aber größtenteils trotzdem zufrieden. (Björn Hake)

Achim. Ein Jahr lang sollte sie dauern, die Testphase für den neuen Achimer Feierabendmarkt. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die Beschicker haben ihren Standort vom Alten Markt auf den Bibliotheksplatz verlegt, der Markt pausierte in den Wintermonaten und über eine Verlängerung der Öffnungszeiten wurde gemeinsam mit Organisatoren und Teilnehmern auch diskutiert. Im Mai 2017 war es, als der Feierabendmarkt, der jede Woche montags von 14.30 bis 18.30 Uhr vor der Marktpassage stattfindet, erstmals seinen Betrieb aufnahm. Die Testphase ist mittlerweile also eigentlich vorbei.

Die Bilanz der vergangenen Wochen sieht allerdings – zumindest was die Zahl der Stände angeht – eher ernüchternd aus. Gerade einmal drei Beschicker bauten in der vergangenen Woche auf dem Bibliotheksplatz ihre Stände auf, am Montag in dieser Woche war es auch nur einer mehr. Dennoch herrscht bei den Marktbeschickern bei Weitem noch keine Untergangsstimmung. "Ich bin zufrieden mit der Resonanz", sagt etwa Fares Jundo, der mit seinem Käsestand schon über ein Jahr zum Achimer Feierabendmarkt kommt. Er ist nach eigenen Angaben von Anfang an mit dabei. "Es gibt einige Stammkunden, aber auch immer wieder neue Leute, die vorbeischauen." Die Kombination aus Käse und dem gegenüberliegenden Weinstand komme gut an. Der Markt werde zum Verweilen, Treffen und Klönen genutzt.

Helga Lenz, Verkäuferin am Stand der Landschlachterei Wolkenhauer, ist da noch ein bisschen verhaltener. Sie ist mit ihrem Wagen seit etwa drei Wochen Bestandteil des Feierabendmarktes. "Wir haben schon einige Stammkunden vom Wochenmarkt, die auch montags bei uns vorbeischauen", resümiert sie. Ein bisschen mehr habe sie sich allerdings schon erhofft. In der Ferienzeit sei das allerdings nicht ungewöhnlich.

Auf der Suche nach neuen Ständen

Und auch die Stadt will den "Versuchsballon Feierabendmarkt" vorerst noch nicht platzen lassen. "Dass aktuell so wenige Stände vor Ort sind, ist vor allem der Urlaubszeit geschuldet", sagt Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky. Für die kommenden Wochen rechne man damit, dass sich die Zahl wieder etwas erhöhen werde. Nichtsdestotrotz arbeite man auch kontinuierlich daran, neue Interessenten für den Feierabendmarkt zu finden. "Es gibt ja immer auch wieder Anfragen für unseren Markt und wir schauen dabei auch, ob damit das Angebot vor Ort erweitert werden kann", erzählt Balkausky. Ziel solle es schließlich sein, dass mit mehr Ständen auch die Angebotsvielfalt erhöht wird.

Doch die Zahl der Stände ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die Zahl derer, die das Angebot nutzen. Und auch hier gibt Balkausky zu: "Es gibt einen festen Kern an Leuten, die den Feierabendmarkt regelmäßig besuchen, aber es kann natürlich immer mehr sein." Für die kommenden Monate hofft die Stadt auf diesen Zuwachs an Besuchern. Denn die Testphase wurde nach Angaben von Balkausky noch bis in den Herbst hinein verlängert. "Dadurch, dass wir im Winter eine längere Pause hatten, haben wir das Ganze noch etwas ausgedehnt." Ziel solle es nun sein, im Herbst vor der Winterpause noch einmal Bilanz zu ziehen. "Wir wollen weiter gucken, wie es sich entwickelt und sind immer auch in Gesprächen mit den Marktbeschickern", sagt Balkausky. Letztlich liege es aber natürlich auch denen, an die sich das Angebot richtet.

Fares Jundo zumindest hofft darauf, dass sich der Feierabendmarkt dauerhaft in Achim etabliert. "Es ist ein schöner und lebendiger Markt", sagt er.