Birgitt Strittmatter ist die neue Chefin des Wirtschaftsbeirats in der Stadt Achim, deren Flächennutzungsplan im Hintergrund hängt. (Björn Hake)

Sachlichkeit. Die ist entscheidend, findet Birgitt Strittmatter. Egal ob es um Firmenneugründungen, Ansiedlungsvorhaben, Unternehmensstrukturen, die Innenstadt oder das Lieken-Areal geht. Die neue Vorsitzendes des Wirtschaftsbeirats Achim legt großen Wert darauf, dass Emotionen in all den Diskussionen um die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Achim außen vor zu bleiben haben. "Nur wer sachlich argumentiert, ist transparent", ist ein Satz, den sie im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. "Der Bauch kann sich öfter mal irren", ein anderer. Beide Zitate zeigen, dass die 54-jährige Geschäftsfrau aus Erfahrung weiß, dass ein rationales Vorgehen oftmals die bessere, verlässliche Lösung bringt. Und daher wünscht sie sich sowohl für die politischen Diskussionen in Achim als auch für künftige Gespräche im Wirtschaftsbeirat diese Herangehensweise.

Die erklärt sie am Beispiel Amazon: Alle Argumente gehören auf den Tisch, die positiven sowie die negativen, die solch ein Ansiedlungsvorhaben für Achim mit sich bringt. "Und wenn sich herausstellt, dass sich am Ende einige Details anders darstellen als anfangs, muss man die Sachlage auf dieser Ebene neu bewerten." Das habe nichts mit Umfallen zu tun, sondern mit einer seriösen Entscheidung auf Grundlage neuer Fakten. Diese Verlässlichkeit ist der gebürtigen Berlinerin, die 2002 aus privaten Gründen nach Achim gekommen ist, wichtig. In ihrem Geschäftsleben, ebenso in der Wirkung des Wirtschaftsbeirats, dessen Führung sie nun von Karl-Heinz Freitag übernommen hat. Er hatte aus gesundheitlichen Gründen den Posten zur Verfügung gestellt, bleibt dem Verein aber erhalten.

Birgitt Strittmatter, die auch zum erweiterten Vorstand der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) gehört, ist bereits seit zehn Jahren Mitglied des Wirtschaftsbeirats und hat in dieser Zeit viele Diskussionen rund um Achim geführt und mitverfolgt. "Wenn man besonders kritisch nach außen auftritt, wird man als stark und eloquent wahrgenommen, ich aber habe meinen eigenen Führungsstil", sagt sie. Der kommt leise daher und teamorientiert. "Probleme lösen muss man im Miteinander", weiß sie. Daher betont sie, dass ihr wichtig ist, dass der Wirtschaftsbeirat künftig mit einer Stimme nach außen auftritt. Wenn der Verein mit den erfahrenen Wirtschaftsleuten Stellung bezieht, was in den vergangenen paar Jahren sehr selten der Fall war, dann mit einer Meinung, auf die sich die Mitglieder vorher geeinigt haben. "Wir haben bisher nicht im Verborgenen gearbeitet", wehrt sich Birgitt Strittmatter gegen die Feststellung. Sie gibt aber zu, dass der Beirat seine Position öfter darlegen könnte.

Achim hat in ihren Augen eine Menge Potenzial und trotz der wirtschaftlichen Sandwich-Lage zwischen Weserpark und Dodenhof entwickle sich eine Menge in der Stadt. Und doch geht es ihr nicht schnell genug, wenn sie beispielsweise auf die Innenstadt blickt. Seit Jahren würden dieselben Aspekte diskutiert, passiert sei bisher reichlich wenig. Das liegt ihrer Meinung nach daran, "dass die Entscheidungsfreude in Achim generell nicht groß genug ist". Niemand traue sich, den Anfang zu machen, aus Angst, die anderen ziehen nicht nach. Daher hält Birgitt Strittmatter, die als Ingenieurin und Sachverständige Energieberatungen und Wertermittlungen anbietet, es für unerlässlich, dass ein Einzelhandelskonzept aufgestellt wird. Eines, da taucht die Verlässlichkeit wieder auf, das allen Akteuren einen verlässlichen Rahmen bietet. So, dass klar ist: Wenn an Stelle A dieses passiert, dann passiert an Stelle B jenes.

Würde die Stadt ein festes Konzept verfolgen, wüssten auch alle Investoren, woran sie sind. Und sie könnten mit der Realisierung zu unterschiedlichen Zeiten anfangen, weil sie sicher wissen, was an anderer Stelle entsteht. "Es wird bei jeder Entscheidung Befürworter und Kritiker geben. Aber wenn man nicht anfängt zu entscheiden, passiert nichts." Wie bisher, möchte Birgitt Strittmatter offenkundig anfügen, hält sich aber vornehm zurück. Ganz so, wie sie es der Wirtschaftsbeirat bisher tut, der sich eine beratende Funktion auf die Fahnen geschrieben hat.