Die Ortsmitte soll – wenn es nach dem erarbeiteten Einzelhandelskonzept geht – zukünftig als zentrale Oytener Einkaufslage noch gestärkt werden. (Focke Strangmann)

Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es in Oyten für den Einzelhandel? Eine Frage, die man sich bei der Gemeinde angesichts von verschiedenen Anfragen zur Erweiterung beziehungsweise Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben aktuell intensiv stellt. Um eine Antwort darauf zu finden, hat sie im vergangenen Jahr die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) beauftragt, ein Einzelhandelskonzept für Oyten zu erstellen. Dieses liegt nun vor und zeigt branchen- und standortbezogen basierend auf Zahlenanalysen auf knapp 50 Seiten die Möglichkeiten, aber auch Grenzen für Oyten auf.

Deutlich zeigt das Gutachten den Versorgungsunterschied bei den Sortimenten. So sorgen zwei Supermärkte und vier Discounter für ein ausreichendes Lebensmittelangebot, welches die "Angebotsstruktur und -qualität" in Oyten im Besonderen präge. "Im Vergleich zu den meisten Grundzentren im Bremer Raum stellt die Vielzahl an großflächigen Lebensmittelmärkten in der Ortsmitte eine Besonderheit dar", heißt es weiter. So bestehen im Kernort keine "gravierenden räumlichen Versorgungslücken". Denn nur wenige Anwohner müssten länger als einen Kilometer zum nächsten Lebensmittelmarkt laufen. Anders sieht es etwa in Sagehorn, Bockhorst oder auch Bassen aus, wo dieser Radius aufgrund mangelnder "Mantelbevölkerung" nicht eingehalten werden könne.

Insgesamt liegt die Anzahl der 51 Einzelhandelsbetriebe in Oyten gemessen an der Einwohnerzahl im Bundesvergleich trotz der guten Lebensmittelversorgung sehr deutlich unter dem Schnitt. Das führt dazu, dass die potenzielle Kaufkraft der Oytener – die GMA geht jährlich von einem Volumen von 92 bis 93 Millionen Euro aus – nur zu rund zwei Dritteln in der Gemeinde bleibt. Ein "eher geringer" Wert, der vor allem durch die verlorene Kaufkraft bei den "aperiodischen Branchen" entstehe. So geben die Oytener etwa im Bereich Bekleidung und Schuhe mehr als 70 Prozent des Geldes außerhalb der Gemeindegrenze aus, bei Elektrowaren und Medien sogar mehr als 90 Prozent. Die Erklärung liefert das Gutachten gleich mit: die "Sandwichposition" zwischen dem Weserpark und Dodenhof.

Diese mache es schwierig, in Oyten Einzelhandel in bestimmten Branchen zu entwickeln. Für die nächsten zehn Jahre geht die GMA zwar für Oyten von einem leichten Kaufkraftzuwachs aus, dieser reiche aber nicht aus, um größere Einzelhandelsbetriebe neu anzusiedeln – auch nicht im periodischen Bereich. "Vielmehr sollte dieser Kaufkraftzuwachs zur Sicherung bestehender Betriebe beziehungsweise in Einzelfällen zu deren Erweiterung genutzt werden", heißt es im Gutachten. Genau aufgezählt sind auch die von der GMA befürworteten Erweiterungen: Neben der geplanten Vergrößerung des Aldi-Marktes (wir berichteten), empfiehlt die Gesellschaft die Erweiterung des Rossmann-Marktes (am jetzigen Standort) und des Lidl-Marktes (am Standort des alten Aldi-Marktes an der Hauptstraße). Zudem wird die Ansiedlung eines Biosupermarktes empfohlen. Er "würde das Angebot abrunden und sollte in der Ortsmitte entwickelt werden".

Neben der Sicherung und dem Ausbau der grundzentralen Versorgungsfunktion in Oyten sieht das Gutachten, welches "künftig als Grundlage zur Beurteilung von Erweiterungs- und Ansiedlungsvorhaben herangezogen werden soll" vor, als zweites zentrales Ziel den Schutz und die Stärkung der Ortsmitte als zentrale Einkaufslage vor. Das heißt: Alle Ansiedlungen und Erweiterungen von Betrieben mit "zentrenrelevanten Kernsortiment" sollen dort erfolgen – der Fachmarkt für Schuhe und der Getränkemarkt im Gewerbegebiet sollen die Ausnahmen bleiben. Es gelte, die "Multifunktionalität der Ortsmitte durch Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie oder Hotellerie" zu erhalten.



Das Einzelhandelskonzept wird in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwoch, 11. April, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal ausführlich vorgestellt. Im Anschluss diskutiert die Politik über die Verabschiedung.