Seit Sonnabendmorgen wurde die 13-jährige Laura N. aus Ottersberg vermisst, die bis vor Kurzem im Kreis Höxter wohnte. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt gesehen, als es an dem Morgen in einen Zug in Richtung Bremen stieg. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen waren eingeleitet worden, um das Mädchen wieder aufzufinden. Am Dienstagabend wurde ihr Aufenthaltsort schließlich bekannt. Die 13-Jährige ist wohlauf und kann von ihren Eltern wieder aufgenommen werden. „Es bestehen derzeit keine Hinweise auf strafbare Handlungen“, heißt es von der Polizei.