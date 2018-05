Achim. Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Sonntagabend im Umfeld von Achim-Baden nach einer vermissten Frau gesucht. Kurz vor 19 Uhr meldete ein Seniorenheim, dass eine 79-jährige hilfsbedürftige Bewohnerin nicht mehr auffindbar war. An der anschließenden Suche beteiligten sich mehrere Streifenwagen, zwei Personenspürhunde sowie ein Polizeihubschrauber. Kurz vor 2 Uhr nachts wurde der Polizei schließlich mitgeteilt, dass eine ältere und vermutlich hilflose Frau auf einer Bank in Badenermoor sitzen würde. Letztlich handelte es sich bei ihr um die Gesuchte. Die Frau war wohlauf und wurde zurück in das Seniorenheim gebracht.