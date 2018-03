Die Einsatzkräfte stimmten sich bei der Suche nach dem Vermissten ab, bevor sie ausschwärmten. (Alexandra Penth)

Auch in der Achimer Fußgängerzone hat ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag nach einem aus der Aller-Weser-Klinik verschwundenen 73-Jährigen gesucht. Während rund 40 Kräfte in die City ausschwärmten, tauchte dieser in Ottersberg auf. Er hatte sich zur Polizeistation begeben. Die Polizei hatte den seit dem Vormittag vermissten Mann, der medizinische Hilfe benötigte, per Hubschrauber und mit einem Hund gesucht.