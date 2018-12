Mya Schulz (vorn) und Michael Schulz haben Waffeln beim Achimer Wintermarkt verkauft und sich die Stimmung trotz des Wetters überhaupt nicht vermiesen lassen. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Bratwurst, Glühwein und ganz viel Optimismus. Als das kleine Budendorf am Alten Markt am Freitagabend zum Leben erwachte, zeichnete es sich schnell ab, dass sich der Wintermarkt „Rock before Christmas“ als ein weiteres Highlight in der Achimer Veranstaltungskultur etablieren würde. Die Besucherzahl habe die Erwartungen übertroffen, war aus dem Kreis der Marktbeschicker zu hören; Livemusik von „Penny Krawatte“ und der deutschsprachigen Rockband „Anne fuer sich“ hätte die Gäste zudem schnell aus der Reserve gelockt.

Schon im Vorfeld zu der dreitägigen Sause hatte der kürzlich gegründete „Achimer Veranstaltungsverein“ darauf hingewiesen, dass sich der Wintermarkt keinesfalls als Konkurrenz zum Weihnachtsmarkt verstehe, der ab dem 14. Dezember auf dem Bibliotheksplatz zu finden sein wird. „Lieber zusammen als gegeneinander“ beschrieb der zweite Vorsitzende Axel Brinkmann den losen Kontakt zur Uga, „wir sind immer mal wieder im Gespräch“. Kleiner und damit auch besinnlicher werde sich das Marktgeschehen insgesamt gestalten, „und für den Laternenlauf am frühen Sonntagabend setzen wir mangels eines Spielmannzuges auf kräftige Singstimmen“.

Auch für den Sonnabend hatten die Planer zwei bekannte Musikgruppen verpflichten können. Die Band „Verrockt“ hatte ihr Kommen ebenso zugesagt wie die Böhse Onkelz-Tribute-Band „Exitus“. Glühwein, Bier und Feuerzangen-Bowle löschten zudem den Durst der Anwesenden, herzhafte und süße Spezialitäten stillten den Hunger.

Kulinarische Gaumenfreuden

Jens Techentin aus Bremen hatte in seiner historischen Backstube gut zu tun. Französischer Roggenteig bildet die Basis für allerlei herzhafte Füllungen wie zum Beispiel Speck und Zwiebeln oder Tomaten und Käse. Juana Wetzel indes hatte auf die Zubereitung von frischem Knipp gesetzt. Auf Schwarzbrot und mit leckeren Gürkchen serviert, fand der Pfannenschmaus zahlreiche Abnehmer. Süß ging es in der Hütte von Mya und Michael Schultz zu. Einem aus Hongkong herübergeschwappten Trend folgend, stellte das Paar Bubble Waffles her, eine Mischung aus herkömmlichen Waffeln und Poffertjes. Als Füllung für die zuckrige Leckerei kamen Gummitierchen, Oreos und Smarties zum Einsatz.

Trotz des umfangreichen Angebotes, das für den Sonnabend angekündigt worden war, blieb das Interesse der Bürger am zweiten Tag der Veranstaltung ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Das Werder-Spiel gegen Bayern mag als einer der Gründe gelten, ebenso wie die ersten Weihnachtseinkäufe in der Umgebung. „Da war längst nicht so viel los wie gestern“, berichteten Amelie Harnisch und Luca Torz von ihrem abendlichen Besuch in dem runden Holzdorf.

Sonntag war weniger los

Nach dem Genuss von Bratwurst und Co hatten sich die 16-jährigen Schüler daher schon bald wieder auf den Heimweg gemacht. Regnerisch, grau und nasskalt, ließ es sich am Sonntag am besten auf dem Sofa aushalten. Dementsprechend gering fiel die Zahl derjenigen aus, die schon am Mittag Lust auf einen Bummel über den Markt verspürten. So trat die Sängerin Rike Mey lediglich vor einer Handvoll Gäste auf, Feuerzangenbowle und Glühwein fanden um die Zeit nur ganz wenige Abnehmer. „Wir ziehen das vorgesehene Programm auf jeden Fall voll durch“, erklärte derweil Mirja Müller-Weber vom Veranstaltungsteam.

Die Crazy Chor Company, eine inklusive Gruppe der Waldheim-Begegnungs- und Beratungsstelle, deren Beitrag für 15 Uhr angekündigt worden war, sorge bestimmt für regen Zulauf. Auch der Nikolaus, traditionell gewandet, werde sicher so manches Auge leuchten lassen. Während die Laternenkinder ab 17 Uhr zu einem Lauf durch die Innenstadt aufbrechen werden, wird im Zelt des Weinkontors St. Kilian schon lange Wiedersehen gefeiert. Etwa 20 Personen umfasse die gut gelaunte Gruppe, die sich einmal wöchentlich auf dem Montagsmarkt zum Umtrunk getroffen hat.

Nachdem das Angebot vor einiger Zeit eingestellt wurde, komme man jetzt privat zusammen, erzählte Frido Reichelt, der das Weingut seit etwa 30 Jahren vertritt. „Ich bin sicher, dass die Leute nachher erscheinen und statt zum gekühlten Weißen zum Glühweinbecher greifen werden.“