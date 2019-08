In der vergangenen Saison standen die Mitglieder der Achimer Speeldäl – wie hier bei der Premiere im Kasch – mit dem Theaterstück „Kaviar dröppt Currywurst" auf der Bühne. (Björn Hake)

Achim. Die vergangene Saison war nach Angaben der Achimer Speeldäl äußerst erfolgreich und die Vorführungen von „Kaviar dröppt Currywurst" endeten für die Akteure nicht selten mit Standing Ovations. Da darf es durchaus schon als Hommage an die Autorin verstanden werden, dass sich die Achimer Schauspielgruppe nun auch in diesem Jahr wieder für ein plattdeutsches Stück von Winnie Abel entschieden hat. Es trägt den Titel "Neurosige Tieden" und spielt in einer Nervenklinik.

Die Protagonistin Agnes Adolon, Tochter einer reichen Hoteldynastie, muss sich in dem Stück mit der Frage beschäftigen, wie man Besuch in einer Nervenklinik empfängt, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Anstalt ist? Denn Agnes Adolons Mutter hat spontan ihren Besuch angemeldet. Das Problem ist, dass diese davon ausgeht, dass ihre Tochter in einer Villa residiert und nicht in der Klapse.

Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes' skurriler Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken und das wahnwitzige Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf: Der zwangsneurotische Hans muss den langjährigen Lebenspartner spielen, die wahnhafte Marianne wird als Haushälterin ausgegeben, die manisch-depressive Künstlerin Dörte wird zur Freundin des Hauses erklärt, der menschenscheue Willi soll den ganz normalen Hausmeister spielen – ein Vorhaben, das im Grunde schon vorab zum Scheitern verurteilt ist und nach hinten losgehen muss.

Doch als dann auch noch immer mehr ungebetener Besuch in der Wohngruppe auftaucht, Agnes' Mutter die Psychiaterin in Gewahrsam nimmt und dann sogar selbst in der Zwangsjacke landet, läuft das verrückte Verwechslungsspiel völlig aus dem Ruder.

Zuwachs bei Theatergruppe

Bereits Mitte Mai haben sich die Mitglieder der Achimer Theatergruppe nach eigenen Angaben zur Rollenverteilung getroffen. Seitdem wird fleißig am neuen Stück geprobt und an der Kulisse gewerkelt. In diesem Jahr kann sich die Gruppe auch über zwei Neuzugänge freuen: Jessica Heinevetter und Annemarie Wigger. „Jessica ist dieses Jahr als Schauspielerin mit dabei und Annemarie ersetzt unsere langjährige Souffleuse Henriette Jäger und unterstützt uns im ,Tooseggerkassen'. Henriette wird dafür in diesem Jahr, zu unserer Freude, endlich mal wieder auf der Bühne zu sehen sein“, kündigt die Schauspieltruppe an.

Das Ergebnis der Proben können die Zuschauer dann ab dem 12. Oktober auf der Bühne sehen. An diesem Tag feiert die Speeldäl mit „Neurosige Tieden“ um 20 Uhr wieder Premiere im Kasch. Weitere Vorstellungen sind dort für den 13. Oktober um 15 Uhr, für den 16. Oktober um 20 Uhr und für den 20. Oktober um 9.30 Uhr geplant. Es folgen in dieser Saison unter anderem noch zwei Auftritte in der Aula der Gudewill-Schule in Thedinghausen (16. November um 18 Uhr und 17. November um 9.30 Uhr). Nähere Informationen zu den einzelnen Vorstellungsterminen und dem Kartenvorverkauf gibt es auch auf der Internetseite der Achimer Speeldäl unter www.achimer-speeldael.webnode.com.