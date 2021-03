Der neue Vorstand (von links): Vorsitzender Holger Brake, Stellvertreter Frans van Veen, Schriftwartin Martina Gold und Kassenwartin Jennifer Schelcher. (Björn Hake)

Der TSV Etelsen hat im Jahr des 100-jährigen Bestehens eine neue Vereinsspitze. Auf der Generalversammlung in der Sporthalle der Langwedeler Oberschule wurde der 50-jährige Holger Brake nun zum Nachfolger des Vorsitzenden Manfred Rischkopf gewählt, Frans van Veen (52) übernimmt als Stellvertreter das Ehrenamt von Rainer Metko. Die beiden langjährigen und nunmehr ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden mit der bronzenen Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet. Zudem ist Rischkopf jetzt Ehrenvorsitzender und Metko Ehrenmitglied.

Die Wahlen standen im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Generalversammlung des knapp 1200 Mitglieder zählenden Sportvereins. Denn in der Sporthalle saßen die Vorstandsmitglieder an Schultischen und die weiteren Sportler auf Stühlen, die zu Corona-Zeiten ebenfalls auf Abstand gehalten wurden. Knapp über 30 TSV-Mitglieder sorgten für einen überschaubaren Rahmen.

Brake erhielt nach seiner Wahl vom Vorgänger nicht nur den Vereinsschal, sondern übernahm anschließend auch die Leitung der Versammlung. Er sieht den Dienst an der Gesellschaft ganz vorn und will mit der Energie, die in der neuen Vorstandsgruppe stecke, etwas realisieren und sehen, wie es vorwärts geht. „Ich konnte berufsbedingt nicht den Part des Vorsitzenden übernehmen, habe mich aber zur Wahl als Stellvertreter entschieden, weil es im Verein weitergehen muss“, erklärte van Veen, der außerdem die Projektgruppe „100 Jahre TSV Etelsen 2021“ leitet, am Rande der Veranstaltung.

Die Corona-Pandemie zog sich wie ein roter Faden durch den Jahresbericht des scheidenden Vorsitzenden Rischkopf. „Das oberste Gebot lautet dabei: Die Gesundheit hat Vorrang vor allen möglichen sportlichen Aktivitäten.“ Er unterstrich aber auch, dass alle Abteilungen und Gruppen „die gleiche Wertigkeit und Wertschätzung im TSV Etelsen haben“. Dieses wurde auch in den Berichten der Sparten Fußball, Judo, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis und Turnen deutlich, die mit Einschränkungen leben mussten, diese aber so gut wie möglich meisterten.

Mit Urkunden und gut verpackter Aufmerksamkeit wurde Manfred Köster zum Ehrenmitglied ernannt, der seit 46 Jahren dem Verein angehört und von 1984 bis 1996 als Oberturnwart die Turnabteilung leitete. „Er hat sich intensiv um die Weiterentwicklung der Sportangebote gekümmert und so dazu beigetragen, dass die Abteilung bis heute einen hohen Stellenwert im Vereinsleben hat“, hieß es in der von Kassenwartin Jennifer Schelcher vorgetragenen Laudatio.

Rainer Metko – nach seinem Abschied als stellvertretender Vorsitzender zum Ehrenmitglied ernannt – wurde von Martina Gold als „Urgestein“ im geschäftsführenden Vorstand bezeichnet. Sein wesentliches Aufgabengebiet war die Vorbereitung und Realisierung der Baumaßnahmen auf dem Vereinsgelände. Und er habe sich um die Materialbeschaffung für Sportgeräte gekümmert, hieß es. Neben Brake und van Veen erhielten auch Göksel Kunc (stellvertretender Vorsitzender), Jennifer Schelcher (Kassenwartin) und Martina Gold (Schriftwartin) aus dem geschäftsführenden Vorstand das uneingeschränkte Vertrauen. Im erweiterten Vorstand blieb trotz intensiver Suche die Position des Jugendwartes unbesetzt. Die vorgeschlagenen André Soller, Rita Wehrs, Maren Roselius, Siegfried Sievers, Horst Fischer und Rolf Eggers gehören nach der Wahl ebenfalls zu diesem Vorstandsbereich.

Das Ehrengericht setzt sich künftig aus den beiden Ehrenvorsitzenden Wolfgang Märzenacker und Manfred Rischkopf sowie Karin Sandersfeld (Ehrenmitglied) zusammen. Ehrungen für sportliche Erfolge der Mitglieder sollen dann im Sommer nachgeholt werden.