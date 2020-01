Die Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem versuchten Raub ist es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in Oyten gekommen. Das 58 Jahre alte Opfer befuhr mit seinem Transporter nach Angaben der Polizei die Straße Am Moor in Richtung Kirchweyher Straße, als es von einem dunklen Kleinwagen zunächst überholt und im Bereich der Bahnunterführung ausgebremst wurde. Zwei männliche Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus und positionierten sich an der Fahrer- sowie Beifahrerseite des Transporters. Einer der Männer forderte von dem 58-jährigen Fahrer unter Vorhalt eines bislang nicht genau bekannten Gegenstandes die Herausgabe von Geld, heißt es im Polizeibericht.

Mann gibt Gas

Der 58-Jährige gab daraufhin Gas und fuhr los. Während der Tat wurde durch den Mann auf der Fahrerseite der Außenspiegel des Pkw beschädigt. Eine weitere, bislang unbekannte Person blieb während der Tat in dem dunklen Kleinwagen sitzen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Bei den beiden, an den Transporter herangetretenen Personen handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten um zwei schlanke, circa 1,80 Meter große Männer mit einer dunklen Hautfarbe. Einer der Männer war dunkel gekleidet, trug schwarze Handschuhe und weiße Turnschuhe. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet, trug eine Kapuze und schwarze Schuhe.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Räuber bisher nicht ausfindig gemacht werden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zum Transporter oder den gesuchten Männern machen kann, wird gebeten sich unter 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.