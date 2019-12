Der Onlinehändler Amazon kann nach Achim kommen, die Verträge zwischen der EVG Achim und Projektentwickler und Vermieter Garbe sind unterzeichnet. (Björn Hake)

Die Stadt Achim hat über die EVG Achim GmbH, an der sie neben der Kreissparkasse Verden zur Hälfte beteiligt ist, jetzt das Gewerbegebiet Uesener Feld an den Projektentwickler Garbe Real Estate GmbH aus Hamburg veräußert. Wie die EVG mitgeteilt hat, sind die Verträge nun rechtsverbindlich unterzeichnet. Wie berichtet, will Garbe auf dem Areal direkt an der Autobahn 27 mit direkter Zufahrt von der Abfahrt Achim-Ost eine Logistik-Immobilie errichten und sie langfristig an den Online-Händler Amazon vermieten. „Wir sind natürlich total happy, dass es nach einer so langen Zeit geklappt hat, auch weil so viele Mitarbeiter in die Ansiedlung eingebunden waren“, sagte ein hoch erfreuter Bürgermeister Rainer Ditzfeld in einer ersten Stellungnahme. Etwa 2,5 Jahre hatte es von einer ersten Idee bis nun zum Vertragsabschluss gedauert.

Anbindung an ÖPNV und Radschnellweg

Mit diesem nach nun mehreren Jahren ausgehandelten Ansiedlungsvorhaben im Osten Achims wird nun auch die geplante verkehrliche Erschließung rund ums neue Logistik-Zentrum Realität, die der Achimer Stadtrat bereits beschlossen hat. Laut EVG soll mit den Bauarbeiten im zweiten Quartal in mehreren Bauabschnitten in enger Abstimmung begonnen werden. Wie berichtet, umfasst das Projekt auch eine direkte Anbindung des künftigen Werksgeländes an den öffentlichen Personennahverkehr und den geplanten überregionalen Radschnellweg der Stadt Achim zu den Bahnhöfen in Achim und in Baden.

Fertigstellung 2021

Demnach beabsichtigt Garbe Real Estate, im zweiten Quartal des neuen Jahres auf dem Werksgelände mit den Bauarbeiten zu starten und das neue Logistikzentrum bis zum ersten Quartal 2021 fertigzustellen, damit es anschließend an den Mieter für den weiteren Innenausbau übergeben werden kann. Das Gebäude wird dem Mieter nach Endausbau Amazon die Möglichkeit bieten, bis zu 2000 Mitarbeiter dauerhaft zu beschäftigen und bei Bedarf weitere Saisonkräfte einzustellen. „Für die EVG Achim GmbH bedeutet dieser Ansiedlungserfolg eine weitere deutliche Stärkung des Wirtschaftsstandortes Achim“, erklärten die beiden Geschäftsführer Bernd Kettenburg und Thomas de Vries.

Amazon selbst hatten sich in Achim groß den Bürgern präsentiert und deutlich gemacht, dass es keinen Plan B und keine Alternative zu Achim gibt. Außerdem hat das Unternehmen bereits eine Gesellschaft mit Sitz in Achim gegründet.