Catherina Ruhnow (von links), Jennifer Freese und Landrat Peter Bohlmann bei der symbolischen Schlüsselübergabe vor dem Schloss in Etelsen. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Es kehrt wieder Leben ins Schloss Etelsen ein. Das wurde am Mittwochvormittag mit der Unterzeichnung des Pachtvertrages zwischen dem Landkreis Verden und der neu gegründeten Schloss Etelsen GmbH nun auch ganz offiziell festgehalten. Landrat Peter Bohlmann und die beiden Geschäftsführerinnen der GmbH waren dafür ins Schloss gekommen – und alle Beteiligten zeigten sich mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden. „Dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Bohlmann und erwähnte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 2020 nach 37 Jahren als Mieter aus dem Schloss ausgezogen war (wir berichteten).

Die Geschäftsführerinnen der neu gegründeten GmbH sind Catherina Ruhnow und Jennifer Freese, die selbst in Etelsen wohnt. Ihnen beratend zur Seite steht Ronald Kramer, der Vater von Jennifer Freese (ebenfalls wohnhaft in Etelsen). Dass es nun zu diesem Schritt kam, lag für die Beteiligten auf der Hand. „Als wir gehört haben, dass ein neuer Pächter gesucht wird, haben wir uns zusammengesetzt und uns schnell dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen“, sagte Jennifer Freese, die zusammen mit Catherina Ruhnow auch die Geschäftsführung der Agentur „BE:TWO GmbH“ aus Bremen bildet. „Wir verfügen daher über ein gutes Netzwerk“, wissen die Beiden zu berichten.

Nahtloser Übergang

Das Unternehmen plant nach eigener Aussage, die Schlossräume für Seminare, Meetings, Schulungen und Workshops zu vermieten. Darüber hinaus sollen unter dem Dach Hochzeiten sowie Sonderveranstaltungen beispielsweise im Bereich von Produktpräsentationen stattfinden. Erste Anfragen solle es schon geben, hieß es am Mittwoch.

„Wir sind darüber sehr erfreut“, sagte Bohlmann dazu, „weil sich damit, nach der Pachtbeendigung und der Aufgabe des dortigen Seminarbetriebes durch das Bildungswerk, beinahe nahtlos eine neue Nutzung im Bereich des Tagungs- und Eventmanagements anschließen wird". Der Verdener Kreisausschuss hatte den Plänen bereits im Februar zugestimmt. Schlossgebäude und Schlosspark, um dessen Pflege sich insbesondere der Schlossparkverein kümmert, stehen im Eigentum des Landkreises. Der Landkreis hat das Gebäude Anfang der 1980er-Jahre umfassend renoviert und restauriert.

Weiter Schlosskonzerte

Die besonderen Nutzungsbedarfe des Landkreises sollen von dem neuen Pachtvertrag unberührt bleiben, sagte Bohlmann. Das Schloss solle nach wie vor für die Sommerkonzerte im Schloss und für die Kreisvolkshochschule verfügbar sein. Zudem seien die speziellen Anforderungen an die Pflege und Unterhaltung des Schlossparkes zu berücksichtigen.

Die beiden Geschäftsführerinnen zeigen sich zuversichtlich und sind optimistisch, dass der Betrieb im Schloss wieder gut anlaufen wird. „Alle wissen, dass es wegen der Corona-Pandemie eine schwierige Zeit ist und daher ist es sicherlich auch ein mutiger Schritt. Aber irgendwann wird auch wieder Normalität einkehren, da sind wir uns sicher“, sagten Jennifer Freese und Catherina Ruhnow. Die GmbH wird mit einem Büro in das Schloss einziehen. Vier bis sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch eingestellt werden müssen, sollen dann dort arbeiten.