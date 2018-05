Wenn Straßen wegen ihres schlechten Zustands ausgebaut werden, werden die Anlieger in Achim an den Kosten beteiligt. (Focke Strangmann)

Achim. Die Stadt Achim ist gesetzlich nicht dazu verpflichtet, eine Straßenausbaubeitragssatzung zu haben. Sie hat sie aber dennoch und steht niedersachsenweit damit nicht alleine da: Zwei von drei Kommunen bitten ihre Bürger per Beitragszahlung zur Kasse, wenn Straßen ausgebaut werden müssen. In den Städten und Gemeinden, die darauf verzichten, müssen die Kosten über Kredite oder Steuern ausgeglichen werden. Das möchte die Achimer Stadtverwaltung aber mit Blick auf den Haushalt nicht und bringt daher eine Neufassung der Satzung ins Spiel, die die bestehende Satzung aus dem Jahr 1995 ablösen soll. Der Ausschuss für Bauunterhaltung wird sich am Dienstag, 5. Juni, öffentlich ab 17 Uhr im Rathaus Achim über die Satzung unterhalten.

Und höchstwahrscheinlich werden Anwohner der Allhornstraße dann ganz genau hinhören, denn – wie berichtet – ihre Straße ist aufgrund ihres desolaten Zustands in der Prioritätenliste ganz nach oben gespült worden. Im wahrsten Sinne des Wortes: Regenwasser fließt unkontrolliert auf die Privatgrundstücke ab und sorgt für Schlaglöcher. Da die Straße bislang „noch nicht erstmalig hergestellt“ worden ist, tragen die Anlieger 90 Prozent der Kosten. Dagegen haben 14 von ihnen mit einer Unterschriftenliste bereits protestiert. In der Sitzung werden die neue Prioritätenliste und dieses Vorhaben ebenfalls Thema sein. Da die Stadtverwaltung angibt, dass ihr Kostenbeitrag (zehn Prozent) sich auf bis zu 30 000 Euro belaufen dürfte, ist davon auszugehen, dass die Anlieger insgesamt etwa 270 000 Euro zu berappen haben werden. Aber: „Konkrete Aussagen über die wirkliche Kostenhöhe können erst nach der Vorlage der Vorplanung und Abstimmung dieser mit den Grundstückseigentümern getroffen werden.“

So lange wird beispielsweise Herbert Dunker erstmal abwarten. Er ist einer der Anwohner, die dem Ausbauvorhaben widersprochen haben. „Wir wissen ja noch gar nichts Genaues, allerdings auch nicht, wie wir das bezahlen sollen“, sagt Dunker im Gespräch mit unserer Redaktion. Er und die anderen hätten aus der Zeitung von dem Ausbauvorhaben erfahren. „Soll ich etwa mein Haus verkaufen“, fragt Herbert Dunker sich und hofft auf zügige Informationen von der Stadtverwaltung.

Zur neu verfassten Satzung, die auch der aktuellen Rechtsprechung angepasst werden soll, gibt es allerdings Alternativen – das verhehlt die Verwaltung nicht: „Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung ist die Erhöhung der Grundsteuer oder alternativ die Einführung sogenannter wiederkehrender Straßenausbaubeiträge.“ Beides aber wird im Achimer Rathaus ausgeschlossen. Die Satzung sei alternativlos, um den Sanierungsstau an den Straßen „auch nur ansatzweise beheben zu können“ und gleichzeitig den Haushalt nicht zu belasten.

Ein Aspekt der neu formulierten Satzung wird die Tatsache sein, dass der beitragsfähige Aufwand für Sanierungsmaßnahmen nach den tatsächlichen Kosten für die gesamte Anlage ermittelt wird. Laut Verwaltung ist die Straßenbeleuchtung Teil dieser Anlage und könne daher durch Anliegerbeiträge mitfinanziert werden. Auch wenn die Stadt die Stadtwerke für den Unterhalt der Straßenleuchten bezahlt, „ scheint es vertretbar“, die Kosten als Beiträge wieder reinzuholen, aber nur „sofern diese Kosten in der vertraglich vereinbarten Pauschale an die Stadtwerke angemessen berücksichtigt werden“.



Es gibt eine Online-Petition für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen in Niedersachsen. Der Verband Wohneigentum Niedersachsen hat sie initiiert, über den Link www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-von-strassenausbaubeitraegen-in-niedersachsen können Unterstützer unterschreiben. Am Mittwochmittag waren 92 Prozent der notwendigen 24 000 Unterschriften bereits erreicht, noch 32 Tage läuft die Frist.