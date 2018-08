Das Achimer Hallenbad soll für Vereine künftig nicht mehr wie bisher während der Freibadsaison geöffnet sein – sowohl die Sportler als auch die Rettungsschwimmer befürchten daher große Qualitätseinbußen und Mitgliederschwund. (Björn Hake)

Achim. Die Vereine und Gruppen machen gegen die von der Stadtverwaltung empfohlenen Veränderungen für die Achimer Bäder mobil, die Frühschwimmer bangen um ihre Zeiten, die gewerblichen Nutzer um die Gesundheit ihrer Kunden und wohl auch um ihre Einnahmen und die sonstigen Badnutzer, also die Öffentlichkeit, hätten gerne längere Öffnungszeiten gerade an den Wochenenden. Die Verwaltung aber hat die nackten Zahlen im Blick und möchte oder muss die Wirtschaftlichkeit ihrer Bäder erhöhen. Als wäre diese Gemengelage nicht schon explosiv genug, kamen am Donnerstagabend noch tropische Temperaturen und starke Emotionen im überfüllten Ratssaal dazu.

Zum Dialog über ein neues Bäderbetriebskonzept hatte die Stadt ihre Einwohner geladen. Das soll nach derzeitiger Planung der Achimer Stadtrat am 18. Dezember verabschieden und die Verwaltung hat nun vorgestellt, was sie fürs Hallenbad und das ab 2019 neu gestaltete Freibad für ratsam hält. Ihre Vertreter hatten sich am Ende der etwa zweieinhalbstündigen Sitzung – bei der das kleine Hallenbad in Uesen weitgehend außen vor blieb, weil es dank des Trägervereins ein Nullsummenspiel sei – einsichtig gezeigt, dass sie eventuell nicht alle Bedürfnisse berücksichtigt haben. "Wir werden Ihre Anregungen mitnehmen und uns anschauen, möglicherweise können wir noch an einigen Stellschrauben drehen", versprach Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtplanung, den rund 160 Zuhörern.

Seine Kollegen und er machten aber keinen Hehl daraus, dass es zu spürbaren Veränderungen für alle Nutzergruppen kommen wird, sowohl was die erhöhten Eintritts- sowie Bahnen- und Beckenpreise angeht, die beabsichtigte Reduzierung der Frühschwimmer-Zeiten von fünf auf zwei Tage pro Woche, die Abschaffung von allzu großzügigen Rabatten von bis zu 75 Prozent als auch die neuen Öffnungszeiten und die geringer werdende Anzahl der zeitgleich zur Verfügung stehenden Wasserflächen, weil es für die Vereine künftig keinen Parallelbetrieb mehr von Hallen- und Freibad geben soll (wir berichteten). Denn: So, wie es ist, kann es aus Sicht der Stadtverwaltung nicht weitergehen. Auch, wenn viele der anwesenden Bürger, wie sie lautstark kundtaten, gerne alles beim Alten belassen würden – aus Angst, nicht mehr zu ihren persönlich gewohnten Zeiten in Achim schwimmen zu können. Andere wiederum wären dankbar, wenn sie mit ihren Familien etwa an den Wochenenden mehr Badezeit bekämen. "Aber wir sind ja gar nicht gefragt worden", monierte ein Mann auf den Zuhörerrängen.

Nicht nur er stellte daher das Gutachten von Kim Adam infrage, das die Grundlage fürs neue Bäderkonzept darstellt und sich einzig am Ist-Zustand orientiert. Überhaupt: Der angestrebte sachliche Dialog, der hauptsächlich aus aufgebrachten Äußerungen der Bürger und der Reaktion der Verwaltungsvertreter sowie der Gutachterin Kim Adam bestand, kam nicht zustande. Stattdessen kochten die Emotionen zum Teil über und so mancher Beitrag trug wenig bis gar nichts zur Lösung bei. Die Achimer störten sich allein schon an der Tatsache, dass die Verwaltung offenbar nicht mit einem derart großen Interesse gerechnet und daher viel zu wenig Stühle aufgestellt hatte.

Zu wenig ist auch das Stichwort in Bezug aufs Bäderteam, für das Betriebsleiterin Sabine Schulz und Produktleiterin Kirsten Jäger verantwortlich sind: Es ist nicht groß genug. Bereits jetzt fehlen laut Gutachten zwei Vollzeitstellen, die von der Verwaltung favorisierte Lösung benötigt eine Stelle mehr. Das kostet wiederum mehr: Geld, das an anderer Stelle eingespart werden muss. Laut Verwaltung besuchen pro Jahr 15 000 Nutzer aus Schulen und Kitas, 21 000 Vereinsmitglieder und 18 000 Kunden der externen Kursanbieter (Gewerbe) die Achimer Bäder. Das sind, gemessen an der angegebenen Gesamtbesucherzahl, in Summe zwar mehr Badegäste (54 000) als die 50 000 Menschen, die keiner dieser Nutzergruppen zugerechnet werden. Letztere aber bringen derzeit als Einzelgruppe am meisten Geld ins Bad – im Schnitt 2,33 Euro pro Besucher. Während es bei den Vereinen 1,32 Euro, beim Gewerbe 0,85 Euro und bei den Schulen 2,39 Euro sind. "Das meiste Geld verdienen wir mit der Öffentlichkeit", unterstrich Kirsten Jäger daher.

Insbesondere die Sport- und Rettungsschwimmer waren zahlreich vertreten – sie befürchten angesichts einer drohenden viermonatigen Schwimmpause und teurerer Bahnen starke Mitgliederverluste und einen Einbruch der Qualität des Schwimmtrainings sowie der Schwimmausbildung. Die Verwaltung erklärte, dass bisher immer Lösungen für alle Nutzer gefunden worden seien und dass dies wieder versucht werde. Es werde aber nicht in jedem Fall klappen.