Die Verwaltung hält die Wohnung an der Breiten Straße 7 nicht für geeignet, um darin Kitagruppen zu betreuen. (Björn Hake)

Die Wohnung ist ungeeignet und keine sinnvolle Alternative: Mit diesen deutlichen Worten reagierte die Achimer Stadtverwaltung Anfang des Jahres auf den Vorschlag der Gruppe SPD/Mindermann, die zum Kinderhaus an der Breiten Straße 7 in Embsen gehörende Wohnung als Raum für Kitagruppen zu nutzen. Die Fraktion hatte diese Option ins Spiel gebracht, weil in Achim bekanntlich nach wie vor Kitaplätze fehlen. Die Verwaltung zeigte sich von dem Vorschlag allerdings, wie berichtet, wenig begeistert und auch aus den Reihen der Politik kamen kritische Stimmen.

Denn für eine Nutzung der Räumlichkeiten wären einige Umbauarbeiten erforderlich gewesen. Da die Verwaltung zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch keine genauen Angaben machen konnte, wie hoch diese Umbaukosten ausfallen würden, wollte sich die SPD/Mindermann-Gruppe mit der Absage für ihren Vorschlag noch nicht so recht zufrieden geben. Die Verwaltung sagte zu, eine Kostenübersicht und einen genaueren Überblick über die notwendigen Arbeiten nachzureichen. Und eben die liegen nun vor.

Diskussion am Montag

Daraus geht hervor, dass sich die Wohnung zwar über zwei Geschosse erstreckt, für eine genehmigungsfähige Krippen- oder Kitanutzung allerdings nur die Räume im Erdgeschoss genutzt werden können. „Um eine Betriebsgenehmigung erlangen zu können, müsste zwingend ein Sanitärbereich mit Wickelmöglichkeit geschaffen werden sowie der Zugang zur Küche und eine Büro-/Mitarbeiterraumnutzung muss gewährleistet sein“, heißt es in der entsprechenden Vorlage der Verwaltung, die auch in der Sitzung des Sozialausschusses am Montag, 25. Mai, auf der Tagesordnung steht.

Die geschätzten Umbaukosten belaufen sich dafür auf rund 100 000 Euro. Dazu muss vorab noch ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt und eine Betriebserlaubnis eingeholt werden. Die Betriebserlaubnis sei allerdings in Aussicht gestellt worden. „Ob eine Baugenehmigung erteilt wird, kann erst im Verfahren und nach dem Vorliegen einer konkreten Planung beurteilt werden.“ Für die Planungs- und Genehmigungskosten ist nach Angaben der Verwaltung zusätzlich mit 20 000 Euro zu rechnen. „Dass durch Auflagen für Sicherheitsmaßnahmen (Flucht- und Rettungswege) oder Anforderungen an den Brandschutz weitere Zusatzkosten entstehen, wird als wahrscheinlich eingeschätzt.“ Berechne man dieses Risiko prozentual mit, müsse mit Gesamtkosten in Höhe von 140 000 Euro gerechnet werden.

Keine personellen Kapazitäten

Da nur der große Raum mit 30 Quadratmetern geeignet sei, um ihn als Gruppenraum zu nutzen, könnte eine Krippe mit zehn Plätzen oder eine Kitagruppe mit 15 Plätzen in den Räumen eingerichtet werden. Der zweite Raum würde dann als Differenzierungs- beziehungsweise Schlafraum genutzt. „Zeitlich gesehen ist mit einer Planungs- und Genehmigungszeit von neun Monaten zu rechnen. Für die Ausschreibungs- und Bauzeit dürften weitere sechs Monate benötigt werden“, prognostiziert die Verwaltung. Das alles könne aber ohnehin nur realisiert werden, wenn eine andere Baumaßnahme im Kindertagesstätten- und Schulbereich zurückgestellt werde. Denn der zuständige Fachbereich habe laut Verwaltung bereits signalisiert, dass zurzeit keine Personalkapazitäten für zusätzliche Projekte zur Verfügung stehen.

Naheliegen würde es – sollte eine Kita errichtet werden – hierfür die Trägerschaft auf das Kinderhaus Embsen zu übertragen. Entsprechende Sondierungsgespräche wurden bereits geführt. Eine abschließende Aussage des Vorstandes soll bis zur Ausschusssitzung noch nachgereicht werden. „Die Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Achim kommt aus Verwaltungssicht, in Bezug auf den Kosten-, Nutzeneffekt nicht in Frage.“

Nach Abwägung aller Argumente rät die Verwaltung – wie schon vor ein paar Monaten – weiterhin von der Nutzung der Wohnung als Kindertagesstätte ab. Die Politik berät am Montag weiter über das Thema. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal. Wegen der derzeitigen Corona-Situation ist das Platzangebot für die Teilnahme an dieser öffentlichen Sitzung auf 18 Zuhörer beschränkt. Der Einlass beginnt über den Haupteingang des Rathauses jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sitzung und erfolgt in der Reihenfolge der anwesenden Interessierten. Platzreservierungen sind nicht möglich.