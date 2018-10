Wird im Ottersberger Rathaus künftig an einem Doppelhaushalt gebastelt? Die Verwaltung hätte das gerne. (HEINZ KAHRS)

Ottersberg/Oyten. Doppelhaushalt – ja oder nein? Das ist hier die Frage. Die Stadt Achim hat ihn, die Gemeinde Oyten braucht und will ihn nicht und nun steht die Entscheidung im Flecken Ottersberg an. Und die Verwaltung lässt keinen Zweifel daran, dass sie die Einführung eines Doppelhaushalts für den richtigen Weg hält. Zumindest lautet so ihre Empfehlung für die Fraktionen in einer aktuellen Beschlussvorlage, erstmals einen Doppelhaushalt aufzustellen. Zu dieser Haltung gelangt die Fleckenverwaltung nach einer Abwägung aller Vor- und Nachteile.

Das haben auch die Oytener getan und sind in ihrer jüngsten Finanzausschusssitzung einstimmig zu der Erkenntnis gelangt, dass „ein Haushalt für zwei Jahre unübersichtlicher gegenüber einem Haushalt für ein Jahr wird“, wie im Sitzungsprotokoll festgehalten wurde. Anders als in Ottersberg hatte sich zuvor aber auch die Gemeindeverwaltung gegen einen Doppelhaushalt ausgesprochen, weil unter anderem „Einsparungen bezüglich des Arbeitsaufwandes weitgehend wieder aufgehoben würden“ und etwa „wiederholt Nachtragshaushaltssatzungen erforderlich“ wären. Denn, keine Frage, eine Planung für zwei Jahre enthält mehr Unsicherheiten und Risiken als eine Planung für nur ein Haushaltsjahr.

Auch aus dem Ottersberger Rathaus heißt es dazu: „Die Wahrscheinlichkeit, dass unvorhergesehene Ereignisse einen Nachtragshaushalt erfordern, steigt aufgrund des längeren Planungszeitraums natürlich an.“ Aber: Nachtragshaushalte sind in Ottersberg ohnehin keine Seltenheit. Denn seit dem Haushaltsjahr 2009 musste der Flecken in den zehn Haushaltsjahren bis heute insgesamt fünf Nachtragshaushalte aufstellen. Die Tatsache, dass also auch bei Einjahreshaushalten im Schnitt in jedem zweiten Jahr ein Nachtragsetat fällig wurde, lässt diesen Nachteil geringer erscheinen.

In Achim bewährtes Verfahren

Zu diesem Schluss kam auch die Stadt Achim: „Das Verfahren hat sich bewährt und zu einer Entlastung der Verwaltung geführt. Die notwendigen Nachtragshaushalte wären aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auch bei einem einjährigen Haushalt aufzustellen gewesen.“ Das hatte die Stadt gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt geäußert. Die Negativliste in Oyten enthält allerdings auch noch den Aspekt geringerer Transparenz.

Grundsätzlich könne ein Doppelhaushalt nicht als „echter Zweijahreshaushalt“ angesehen werden. Wie die Oytener Verwaltung dazu ausführt, müssten nach dem Gesetz sämtliche Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ohnehin für jedes der beiden Haushaltsjahre separat aufgeführt werden. So sind sämtliche Haushaltsansätze jeweils auf ein Jahr zu beschränken, aber die Ansätze fürs zweite Haushaltsjahr müssten bereits vor Beginn des ersten festgelegt werden. Mit möglichen Ersparnissen im ersten Jahr können die Gemeinden keine Mehrausgaben im zweiten Haushaltsjahr decken, eingesparte Mittel seinen generell nicht im zweiten Jahr verfügbar.

Dass die Ottersberger Verwaltung dennoch zum Doppelhaushalt tendiert, liegt demnach an den Vorteilen, die sie herausgearbeitet hat. Der administrative und politische Aufwand im ersten Haushaltsjahr werde demnach „wesentlich reduziert“. Zwar erhöhe sich der Planungsaufwand für die Verwaltung, jedoch sei der Gesamtaufwand geringer, als wenn zwei Einzelhaushalte aufgestellt werden müssten. „Doppelhaushalte straffen die Verwaltungsarbeit“, heißt es dazu aus dem Ottersberger Rathaus. Weil im zweiten Haushaltsjahr eine aufwendige Planungsphase wegfiele, könnten die Kapazitäten anderweitig genutzt werden. Die Arbeit werde produktiver, „womit es tendenziell zu Einsparungen kommen kann“.

Darüber hinaus sei im zweiten Haushaltsjahr eine zügige Ausführung möglich, da der Haushalt ja bereits genehmigt ist. „Insbesondere in Zeiten schwieriger Haushaltssituationen – Konsolidierungsphasen – ist durch einen Doppelhaushalt mehr Planungssicherheit gegeben“, stellt die Ottersberger Verwaltung fest. Und der Gemeinderat könne auch während des zweiten Haushaltsjahres via Nachtragshaushalt auf notwendige Änderungen reagieren.

Der Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss spricht in seiner nächsten öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ottersberger Rathaus über das Thema.