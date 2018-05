Die Polizei vermutet einen 35 Jahre alten Mann hinter der Tat. (Björn Hake)

Nachdem er mehrere Mülltonnen an der Bischofsstraße in Rotenburg umgetreten hatte, wurde ein circa 35 Jahre alter Mann am Donnerstagabend von einer Frau zur Rede gestellt. Dabei zückte er laut Polizei ein Messer und bedrohte die Frau in Anwesenheit ihrer beiden Kinder, bevor er flüchtete. Die Polizei konnte den Mann nicht ausfindig machen, vermutete hinter der Tat aber einen 35-Jährigen, der bereits in der vergangenen Woche verhaftet - allerdings nicht besonders lang eingesperrt wurde.

Am Mittwoch der Vorwoche war der Mann über den Zaun einer Kita gestiegen und verängstigte Kinder und Erzieher mit einem Messer. Anschließend verlangte er einen Rettungswagen und flüchtete in Richtung Innenstadt, wo er von den Beamten festgenommen wurde. Der 35-Jährige wurde in die Psychiatrie des Diakonieklinikums eingeliefert, aber schon am Folgetag entlassen, da anscheinend keine Gefahr mehr von ihm ausging. (sei)