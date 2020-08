Der Herr der Regler: Christian Mayntz betreibt seit mehr als 20 Jahren ein eigenes Tonstudio in Ottersberg. (Björn Hake)

Christian Mayntz hatte für dieses Jahr viele Projekte geplant gehabt. Zahlreiche Produktionen waren in seinem Tonstudio in Ottersberg vorgesehen, unter anderem mit Chören. Dann kam die Corona-Krise und die Pandemie machte viele seiner Pläne zunichte. „Es war bei den Aufnahmen erst einmal ein kompletter Stillstand“, sagt Mayntz. Ganz langsam sei es mit der Zeit wieder los gegangen. Aktuell schätzt der Ottersberger, bei rund 50 Prozent der gewohnten Arbeitszeit angekommen zu sein. Viel mehr sei derzeit auch deshalb nicht möglich, weil seine weitere Beschäftigung als Toningenieur bei Konzerten aufgrund fehlender Veranstaltungen komplett weggebrochen ist.

„Insgesamt bin ich bisher aber mit einem blauem Auge durch die Zeit gekommen“, bilanziert Mayntz. Denn in der Musik- und Veranstaltungsbranche hat es viele Beteiligte deutlich schlimmer erwischt. Doch zum Job von Mayntz gehört es ja nicht nur, das Tonstudio für Aufnahmen zu öffnen, sondern auch diese im Anschluss aufwendig zu bearbeiten. Und so hatte er auch in Zeiten des Lockdowns noch einige Arbeiten in seinem Studio zu erledigen, um Projekte, teilweise noch aus dem Vorjahr, abzuschließen.

Vorbereitet auf den Ernstfall

„Ich rechne aber damit, dass es mich im nächsten Jahr so richtig einholen wird“, fürchtet Mayntz, der seit mehr als 20 Jahren ein eigenes Tonstudio betreibt. Denn viele Musiker werden aufgrund fehlender Einnahmen durch abgesagte Auftritte in diesem Jahr dann kein Budget für Aufnahmen bei ihm haben. Dass ihn die Corona-Folgen wohl so richtig erst mit etwas Verspätung treffen werden, habe aber auch einen Vorteil: „Es wird mich dann nicht so unvorbereitet treffen, wie viele andere in diesem Jahr.“

Grundsätzlich kann er in seinem Tonstudio im Herzen Ottersbergs wieder Musiker empfangen – wenn auch vieles etwas anders ist als sonst. „Wir hatten Produktionen, wo wir extra ein Hygienekonzept aufstellen mussten“, erzählt Mayntz, der vor dem Ausbruch der Pandemie natürlich auch nicht jeden Abend alles in seinem musikalischen Reich desinfizieren musste. Zugute kommt ihm, dass sein Studio ziemlich groß ist, sodass vier bis fünf Musiker dort auch in Corona-Zeiten zeitgleich Platz finden und spielen können. Das reicht zwar nicht, um etwa Chöre begrüßen zu können, aber immerhin.

„Ich sehe auch Chancen“

Das „Studio Hire Festival" musste in diesem Jahr logischerweise ausfallen. Mit Publikum hatten sich bei den Konzertabenden der besonderen Art in den vergangenen Jahren immerhin bis zu 120 Personen im Tonstudio aufgehalten. Mayntz hofft, dass es im nächsten Jahr eine weitere Auflage geben kann. Aber nicht nur mit einer Prognose für seine Konzertserie sei es aktuell sehr schwierig. Allzu pessimistisch möchte er aber dennoch nicht in die Zukunft sehen. "Ich bin nicht verzweifelt, sondern sehe auch Chancen." So sorge das Coronavirus, welches einen "unfassbaren Einfluss auf die Branche" hat, auch dafür, dass neue Dinge ausprobiert werden – vorausgesetzt man sei auch bereit, sich auf Veränderungen einzustellen.

„Ich bin etwa sehr viel flexibler geworden“, sagt Mayntz. Eine spontane Aktion nach dem Lockdown war es etwa, kurze Live-Streaming-Konzerte aus dem Tonstudio ins Internet zu übertragen. Weniger als Geschäftsmodell, sondern mehr, um „ein Lebenszeichen zu senden“. Grundsätzlich erlebe der Ottersberger, der mit vielen Künstlern sehr eng verbunden sei, dass sich diese viele Gedanken machen, wie sie ihre Musik aktuell präsentieren können. Und manche nutzen gerade die Auftrittszwangspause auch dazu, musikalische Projekte anzugehen, für die vorher die Zeit gefehlt hat. „Die Kreativität steht also alles andere als still und das macht mir Hoffnung“, betont Mayntz.