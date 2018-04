Die Haushaltsverantwortung in Oyten ist Anfang März von Wolfgang Röttjer (rechts) in die Hände von Cordula Schröder übergeben worden. (Hake)

Es sind zuletzt durchaus harte Monate für Wolfgang Röttjer im Rathaus Oyten gewesen. Denn als der 50-Jährige im vergangenen Oktober die Nachfolge von Michael Rath als Bauamtsleiter der Gemeinde antrat, war für seine alte Stelle als Oytener Kämmerer noch keine Nachfolgelösung in Sicht. Und so musste er trotz neuer Aufgabe seinen alten Job zunächst noch parallel weiter mitmachen – noch fast ein halbes Jahr. Doch seit Monatsbeginn gibt es mit Cordula Schröder nun endlich auch eine neue Leiterin für den Fachbereich "Steuern und Finanzen". Damit ist die Gemeinde Oyten auf der Führungsebene nach rund einem Dreivierteljahr – Rath war bereits im vergangenen Sommer gegangen – wieder planmäßig aufgestellt.

"Ich freue mich, die Zukunft der Gemeinde Oyten mitgestalten zu können", sagt Schröder, die nun seit fast einem Monat für die Finanzgeschicke zuständig ist und sich beim Bewerbungsverfahren laut Bürgermeister Manfred Cordes gegen viel qualifizierte Konkurrenz durchgesetzt habe. "Wir sind froh, jemanden gefunden zu haben, der fachlich so gut aufgestellt ist", betont der Verwaltungschef. Ab 1988 hatte Schröder insgesamt 25 Jahre beim Landkreis Verden unter anderem als Kassenleiterin gearbeitet, bevor sie in die Privatwirtschaft wechselte und als Anwendungsberaterin für eine Software-Firma tätig gewesen ist. "Dabei habe ich überwiegend Projekte im Finanzwesen geleitet", sagt Schröder. Keine fünf Jahre später also nun der Wechsel zurück in eine Verwaltung.

"Ein gemachtes Nest"

"Ein Beweggrund dafür war, dass die Gemeinde Oyten finanziell gut aufgestellt ist", erklärt die 46-Jährige, sich natürlich im Vorfeld gut informiert zu haben. Viele andere Kommunen wären daher nicht für eine Bewerbung in Frage gekommen. "Außerdem konnte ich mich hier quasi in ein gemachtes Nest setzen", hebt die Verdenerin die gute Arbeit von Röttjer und seinem Team in der Vergangenheit hervor. Auch Cordes betont: "Herr Röttjer war ein ausgezeichneter Kämmerer." Für dessen Wunsch, noch einmal etwas Neues ausprobieren zu wollen, habe er dennoch Verständnis – zumal Röttjer der Gemeinde ja glücklicherweise erhalten bleibe. "Ich habe die Gelegenheit ergriffen, in ganz andere Themenbereiche einzutauchen", sagt der neue Leiter des Bereiches "Bauen und Planung".

1994 war der Etelser vom Flecken Langwedel in die Kämmerei nach Oyten gewechselt. 16 Jahre hatte er den Fachbereich rund um die Finanzen der Gemeinde zuletzt geleitet. Im neuen Job im Bauamt verfliegen die Arbeitstage nach eigener Aussage nur so. Drei Projekte nehmen ihn dabei seit der Übernahme des Staffelstabes besonders in Beschlag. Da wäre zum einen das Programm "Stadtumbau West" zur Umgestaltung des Ortszentrums. "Da gilt es jetzt, Ergebnisse zu zeigen." Ein weiteres Dauerthema sei seit Monaten das Planfeststellungsverfahren zur Verlegung des Bahnhaltepunktes in Sagehorn und auf der Agenda nach oben gerutscht sei außerdem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. "Da werden wir gefordert sein", blickt Röttjer voraus.

Für einen Posten in einem anderen Fachbereich hätte sich der 50-Jährige im Übrigen nicht beworben. Denn letztlich sei in diesem Fall der Wechsel gar nicht "so extrem" gewesen, wie man es vielleicht vermuten könnte. Gewisse Berührungspunkte der beiden Bereiche habe es ja bei seiner vorigen Aufgabe gewesen und die neuen Mitarbeiter im Bauamt kenne er natürlich schon alle. "Es war ein sanfter Umstieg", befindet Röttjer. Ein Umstieg, der nun mit dem Arbeitsbeginn von Schröder mit etwas Verzögerung endgültig vollzogen ist.