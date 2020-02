Paul Burmeister (links) und Jirko Junge von der Schülerfirma Bücherclub sortieren noch einige Bücher ein. (Björn Hake)

Sichten, sortieren, bewerten. Eine Mammutaufgabe, der sich die Schülerfirma „Bücherclub“ zum Wochenende gestellt hatte. Im Wechsel trennten etwa 20 Mitglieder der Jahrgänge neun und zehn Schmöker von Kochbüchern, Klassiker von Vorlesegeschichten und Krimis von Reiseliteratur. Bereits seit Donnerstag liefen die Vorbereitungen für den Flohmarkt, der in der Aula der Integrierten Gesamtschule an der Oytener Pestalozzistraße schon am Sonntagvormittag auf große Resonanz stieß.

Nicht ganz aus freien Stücken hatten Elias Schiller, Samuel Brückmann und Jonas Heckel die erste von drei Schichten der fünf Stunden andauernden Veranstaltung übernommen. „Es ist Pflicht, sich in einer unserer Schülerfirmen zu engagieren“, erklärten die Jugendlichen, die sich gegen Fahrradwerkstatt, Gartenbau, Holzbearbeitung und Kiosk, sondern für den Club entschieden hatten. Die Arbeit im Lesecontainer auf dem Gelände bringe zudem Spaß, und der Verkauf der Bücher sei in den meisten Fällen auch recht ertragreich.

Auf etwa 1000 Euro beliefen sich erfahrungsgemäß die Einnahmen, die bisher zweimal jährlich erzielt worden sind. 4998 Bücher in 206 Kisten hatten es diesmal auf die Tische geschafft, eine Reihe weiterer Exemplare befinden sich noch im Bestand.

Unterstützung der „Holzwölfe“

Jonas Heckel, der der Sparte erst seit einem halben Jahr angehört, zeigte sich äußerst auskunftsbereit. Der Neuntklässler berichtete zum Beispiel von tatkräftiger Unterstützung durch die „Holzwölfe“, die einen zum Transport der Bücher erworbenen Handwagen mit Trennwänden versehen und somit fachgerecht hergerichtet hätten und von der täglichen Sichtung der Spenden, die sich nicht selten als ungeeignet erwiesen.

„Fleckige Einbände und eingerissene, oft sogar fehlende Seiten stoßen eher ab, als dass sie zum Lesen anregen“, findet der Schüler und bittet darum, zukünftig nur Werke einzuliefern, die man gern auch selbst in die Hand nehmen würde.

Die Preise, im Vorfeld festgelegt, betrugen auch dieses Mal zwischen einem und drei Euro, der daraus erzielte Erlös dient der Materialbeschaffung in den verschiedenen Schülerfirmen. Die Einnahmen aus dem Kuchenbüffet, das von der 15-jährigen Merle Gröscher betreut wurde, sind indes für den Abschlussball gedacht, der am Ende eines jeden Schuljahres veranstaltet werde. Nach eigenen Lesegewohnheiten befragt, hielt sich Jonas Heckel eher zurück. Die „Drei Fragezeichen“ nehme er gelegentlich zur Hand, sehr viel mehr Zeit widme er jedoch seinem Lieblingssport Fußball und dem dafür erforderlichen intensiven Training.

„Tiere gehen immer“, erklärte Stefanie Klimanek und half ihrem Sohn Jonte, sich aus dem großen Angebot an Kinderliteratur das Passende herauszusuchen. Wichtig sei natürlich, dass der Lesestoff ausreichend Bilder enthalte und damit auch zur Selbstbeschäftigung geeignet sei. Während der Fünfjährige für prähistorische Säugetiere schwärmt, brennt Aimo, mit neun Jahren der große Bruder und des Lesens schon selbst mächtig, für die Raumfahrt und so ziemlich jede Art von Technik. „Natürlich bin ich als voll berufstätige Mutter oftmals sehr eingeschränkt“, beschrieb die Oytenerin ihren Alltag und täglich wiederkehrende zeitliche Engpässe. Trotz aller damit verbundenen Herausforderungen lese sie jedoch täglich mit ihren Kindern, bevor diese am Abend ins Bett gehen.