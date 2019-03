Laut Schulpreisjury hat die IGS Oyten eine "erstaunliche Entwicklung" genommen. (Marius Merle)

Zum ganz großen Wurf hat es letztlich nicht gereicht: Die IGS Oyten erreichte beim Deutschen Schulpreis, für den sie sich im Herbst 2018 beworben hatte, nicht die Runde der besten 20 Schulen. Zuvor war die erste Hürde noch gemeistert worden, in dem eine Vorjury die IGS unter die besten 50 Schulen gewählt hatte. So gab es von der Jury zwar keine Hospitation, die nur den letzten 20 verbliebenen Schulen vorbehalten ist, Prof. Dr. Hermann Veith von der Deutschen Schulakademie ließ es sich aber nicht nehmen, nun an der Integrativen Gesamtschule in Oyten vorbeizuschauen, um eine Rückmeldung zur Bewerbung zu geben.

Dabei wollte er betont haben, dass diese alles in allem sehr gut gewesen sei. In der erst kurzen Zeit des Bestehens habe die Schule eine „erstaunliche Entwicklung“ genommen und verfolge ein „innovatives und durchdachtes pädagogisches Konzept“. Als besonders gelungene Bausteine dabei nannte Veith unter anderem die Verbindung zwischen Unterrichts- und Organisationsentwicklung, das Projekt „Herausforderung“ und die Arbeit der Schülerfirmen.

Wenig zu bemängeln

Grundsätzlich hätte es nur sehr wenig zu bemängeln gegeben, wobei Veith nicht von Schwächen, sondern von „Entwicklungsfeldern“ sprechen wollte. Beispielsweise hätte sich die Jury noch mehr Informationen darüber gewünscht, wie Lernprozesse und Leistungen begleitet und festgehalten werden, wie professionelle Balance zwischen Nähe und Distanz bei Lehrern und Schülern geschaffen wird oder wie die Fortbildungsplanung aussieht.

Nach diesem Veranstaltungsteil bekam die IGS aber doch noch einen Preis verliehen. Stefan Weinreich von der Landesschulbehörde überreichte der Schule eine Urkunde und einen Banner, die die Schule als „Lernort für Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausweisen. Wie berichtet, hatte die IGS die Auszeichnung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Unesco-Kommission als eine von bundesweit 32 Schulen bereits Ende 2018 erhalten. Nun gab es dafür auch die offizielle Ehrung.