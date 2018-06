Piet Gorecki (vorne) spielte mit Milroy Peter (Bass) und Till Simon (Schlagzeug). Als Gast war auch Eckhard Petri (Saxofon) mit dabei. (Hake)

Achim. In der Reihe „Haste Töne“ hat das Kasch mit dem Piet Gorecki Trio eine Jazzband der Extraklasse aufgeboten. Leider war die Zuschauerresonanz auf das Konzert überschaubar – der blaue Saal war am Sonnabend nur zu einem Drittel gefüllt. Zudem war die Veranstaltung bei Innentemperaturen von gefühlten 30 Grad eine schweißtreibende Angelegenheit. Aus musikalischer Sicht entschädigten die Tonkünstler an diesem Abend aber für alle entstandenen Strapazen.

Schon das Piet Gorecki Trio besteht aus drei „Könnern“: dem Sänger und Keyboarder Piet Gorecki, dem Bassisten Milroy Peter und dem Schlagzeuger Till Simon, Inhaber der gleichnamigen Achimer Musikschule. Zudem hatte der Bandleader Gorecki noch eine illustre Schar an sehr virtuosen Gastmusikern zu seinem Konzert eingeladen – etwa Eckhard Petri, der das Publikum mit seinem Saxofon- und Klarinettenspiel verwöhnte.

Das Konzert begann mit einigen Instrumentalsongs unter der groben Zuordnung Jazz, wobei es sich ausdrücklich nicht um verkopften Hardcore-Free-Jazz handelte: Piet Gorecki und seine Mannen hielten die Stücke stets melodiös und eingängig. Jazz-Puristen mögen Goreckis Tendenz zum Easy Listening als „Fahrstuhlmusik“ abtun, andererseits erschließt er dadurch freilich ein viel breiteres Publikum.

Bunter Strauß an Stilrichtungen

Und einfallslos war das Piet Gorecki Trio beileibe nicht, wartete es doch den ganzen Abend mit einem bunten Blumenstrauß an Stilrichtungen auf. „John‘s Requiem Part 3“ etwa erinnerte an Siebziger-Jahre-Rock à la Deep Purple, „Welcome“ mit funkigem Slap-Bass nahm Anleihen bei der Jazz-Fusion-Band Brand X, und mit „Moods Vol. 2“ gab es auch eine Pianoballade. Mit den chansonhaften „The Summer Knows“ von Michel Legrand und „Zwei weiße Wolken“ von Gilbert Bécaud waren auch zwei Coverstücke im Programm, die beide überzeugten. Goreckis Stimme ähnelt sehr der des Hamburger Soul-Sängers Stefan Gwildis, was den poppigen Charakter der Gesangsstücke unterstreicht.

Textlich ging es allerdings gelegentlich ziemlich seicht zu, fade Reime wie „Fühl mich allein, möchte bei dir sein“ kamen ein bisschen zu oft vor und klangen mehr nach verhindertem Liedermacher als nach ausdrucksstarkem Jazz-Sänger. Viel mehr Freude kam bei den Zuschauern auf, wenn Gorecki Keyboardsoli spielte und er sich vor allem an der Hammond-Orgel austobte. Auch seine Solostücke am Flügel „Verregneter Sommertag“ und „Angel of Sadness“ sorgten für Vergnügen beim Achimer Publikum.

Neben dem erwähnten Saxofonisten Eckhard Petri bereicherten noch Piet Goreckis Bruder Christian an der Bassgitarre, Maximilian Suhr an den Bongos und am Schlagzeug sowie Martin Gruet am Kontrabass als Gastmusiker das Konzert. „Ich mag keinen Jazz, weil er mich an Leute erinnert, die in einem Kreis sitzen und reden“, ätzte der US-amerikanische Komponist John Cage einst über die ihm fremde Musikrichtung. Beim Auftritt des Piet Gorecki Trios hätte er sicher seine Meinung geändert. Kurzweilig und abwechslungsreich war der musikalische Jazz-Abend, und es bleibt zu hoffen, dass beim nächsten Achimer Konzert der Jazzcombo mehr Zuschauer den Weg ins Kasch finden.