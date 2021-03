Abstand halten ist nach wie vor das oberste Gebot: Daran halten sich in der Stadtbibliothek auch Mitarbeiterin Inga Schulleri (links) und Leiterin Valentine Schirmer. (Björn Hake)

Achim. Nur eine einzige Leserin hält sich am späten Freitagvormittag in den Räumen der Stadtbibliothek im Achimer Rathaus auf. „Der Schein trügt“, verweist Valentine Schirmer auf einen Stapel von Zetteln, auf denen Bürgerinnen und Bürger ihren Besuch dokumentiert hatten, bevor sie sich vom Morgen an auf die Suche nach geeigneten Medien für das bevorstehende Wochenende begeben durften. Etwa 30 Registrierungen habe es bisher gegeben, ein guter Schnitt, findet die Bibliotheksleiterin, die seit dem Herbst des vergangenen Jahres die Geschicke der Einrichtung in ihren Händen hält.

So wie vielfach auch im Einzelhandel üblich, betreten und verlassen die Menschen wegen der auferlegten Corona-Regeln die Bibliothek auf unterschiedlichen Wegen. Zudem wird über die Anzahl bereitgestellter Einkaufskörbe sichergestellt, dass sich nur maximal 25 Personen gleichzeitig zwischen den Regalen bewegen. „Das Platzangebot ist völlig ausreichend“, freut sich Schirmer, die erst im April 2020 ihre Tätigkeit als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste aufgenommen hat und sich seitdem darum bemüht, die Nähe zu den Nutzern zu intensivieren und auszubauen. Hilfreich zur Seite steht der 28-Jährigen ein insgesamt zehnköpfiges Team, dem auch zwei Auszubildende angehören.

Aktionen im Internet

Während die Ausleihe mittwochs und freitags lediglich zwischen 9 und 12 Uhr machbar ist, bietet ein Ganztagsbetrieb jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr die Option, sich ausgiebig zu informieren; Neuzugänge und tagesaktuelle Zeitungen inklusive. Auch außerhalb der Öffnungszeiten gibt es jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten, an den jeweiligen Wunschtitel zu gelangen, informiert Valentine Schirmer, die berufsbegleitend ein Online-Studium zur Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin belegt hat. „Aktionen auf Facebook und Instagram zum Beispiel beleben Kontakte, und auch ein detaillierter Online-Katalog gewährt Einblick in unser umfangreiches Leistungsspektrum." Wer sich lieber im persönlichen Gespräch beraten lasse, dem stehe natürlich eine Verbindung über das Telefon zur Verfügung, beschreibt die Bibliothekschefin einen weiteren Weg der Kommunikation.

Nicht immer haben gerade ältere Leseratten bei der Auswahl ihrer Lektüre konkrete Titel im Blick, also nur ungenaue Vorstellungen davon, welcher Verfasser ihr Wunschthema am treffendsten in Szene gesetzt haben könnte. Um hier zu helfen und auch Nähe zur Zielgruppe herzustellen, haben sich die Mitarbeiterinnen dazu entschlossen, ganz genau zuzuhören und den Empfindungen der Menschen nachzuspüren. Überraschungspakete sind dann im Ergebnis ein Angebot, das mit Freude und Zufriedenheit aufgenommen worden ist. „Ein erster Baustein“, blickt Valentine Schirmer in die Zukunft und plant für die Zeit nach Corona einige weitere Schritte, die nach modernsten Erkenntnissen konzipierte Bibliothek deutlicher in den Fokus der Nutzer zu bringen. So könne sie sich vorstellen, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene bei unterschiedlichen Aktivitäten Teile ihrer Freizeit, ganze Nachmittage also, dort verbringen würden. Schon jetzt gäbe es zum Beispiel Schülergruppen, die sich immer mal wieder zur gemeinsamen Arbeit auf einer der ansprechend gestalteten Flächen zusammenfinden.

Arbeit auch im Homeoffice

Sind die Räume für den Publikumsverkehr geschlossen, geht die Arbeit im Homeoffice weiter, denn die Beantwortung von E-Mails, die Einarbeitung von Medien und deren Katalogisierung seien auch von dort aus zu bewerkstelligen, erklärt Valentine Schirmer. Vor Ort jedoch wird jedoch dafür gesorgt, dass zurückgebrachte Medien wieder ausleihfertig an ihrem jeweiligen Platz zu finden sind.

Besucherin Marlies Müller fühlt sich wohl zwischen Büchern und CDs und nutzt zum Beispiel auch den großen Kopierer, auf dem sie gegen geringe Gebühr mitgebrachte Artikel ablichtet. Angst vor Ansteckung habe sie nicht, verrät die Badenerin, die hauptsächlich klassische CDs ausleiht. „Die Leute hier sind nett, die Atmosphäre ist prima“, befindet sie und Inga Schulleri, seit 1995 zum Team der Bibliothek gehörig, pflichtet ihr bei. „Es läuft wieder an“, zeigt sie sich froh über altbekannte und neue Gesichter, die nach der Zwangspause das Gespräch mit ihr und den Kolleginnen suchen.