Bisher haben sich rund 60 Aussteller für die Gewerbeschau angemeldet. Die Organisatoren rechnen letztlich mit einer Zahl im dreistelligen Bereich. (Björn Hake)

Achim. 2012 am Gieschen-Kreisel, 2014 auf dem Parkplatz der Volksbank und 2016 dann im Gewerbegebiet Bierdener Mehren: Die Achimer Fachausstellung (Afa) hat in den vergangenen Jahren schon einige Austragungsorte durchlaufen. Wenn es nach der Achimer Unternehmergemeinschaft (Uga) geht, hat sie in Bierden nun jedoch ihren optimalen Platz gefunden. "Wir werden auch in diesem Jahr die Ausstellung wieder dort im Gewerbegebiet stattfinden lassen und haben nicht vor, den Ort so schnell wieder zu ändern", sagt Ingo Freitag von der Uga, die die Ausstellung organisiert.

Noch gut zehn Wochen haben die Organisatoren Zeit, bis am 26. und 27. Mai die nächste Achimer Fachausstellung startet. Nach Ansicht von Marko Thönsing, Vorsitzender der Uga, genug Zeit, um die Gewerbeschau wieder zu einer "erfolgreichen Veranstaltung" werden zu lassen, bei der die Besucher die Möglichkeit haben, Unternehmen sowie deren Produkte und Dienstleistungen näher kennenzulernen. Bis jetzt haben sich bereits mehr als 60 Aussteller für die Schau angemeldet. "Hierbei handelt es sich natürlich überwiegend um Achimer Firmen, aber wir haben auch schon Anmeldungen von überregionalen Unternehmen", sagt Freitag. Eine dreistellige Ausstellerzahl wollen die Organisatoren, ähnlich wie bereits 2016, gerne auch in diesem Jahr wieder erreichen.

Auch wenn es 2018 bereits die vierte Gewerbeschau ist, wird es noch eine Premiere geben. Erstmals findet auf dem Gelände nämlich auch eine Ausbildungs- und Jobbörse statt. "Wir dachten, dass so etwas in Zeiten von zunehmendem Fachkräftemangel eine gute Idee wäre und die bisherigen Reaktionen der Unternehmen haben uns durchaus recht gegeben", erzählt Freitag. So bekommen die Unternehmen in einem gesonderten Bereich einen kleinen Präsentationsstand, an dem bevorzugt Azubis die womöglich künftigen Azubis über ihren Beruf informieren können.

Neben den Ständen der Unternehmen haben auch die Achimer Vereine wieder die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. "Die Ausstellung ist insgesamt in die Bereiche Handwerk, Lifestyle sowie Gesundheit und Mobilität unterteilt", erklärt Marko Drews, Projektleiter von "So Light", das Konzept. Die Achimer Firma unterstützt die Uga in diesem Jahr erstmals bei der Organisation. "Unser Ziel ist es, den Erlebniswert der Ausstellung noch zu erhöhen", sagt Drews.

Rahmenprogramm und Spielangebote

So wird es neben den Ständen wieder ein Rahmenprogramm mit Musik und Tanz geben. Darüber hinaus seien verschiedene Aktionen wie beispielsweise ein Kletterturm für Kinder geplant. Eine zusätzliche Bühne solle es jedoch dieses Mal nicht geben. "Das gesamte Rahmenprogramm wird im Zelt stattfinden. Schließlich soll dort ja kein zweites Stadtfest entstehen. Die Menschen kommen hauptsächlich, um sich zu informieren", erklärt Drews.

Nichtsdestotrotz erwarten die Organisatoren eine große Zahl an Besuchern. Damit für diese auch genügend Parkplätze vorhanden sind, steht an jenem Wochenende die Fläche hinter dem Unternehmen Wehrhahn als Parkplatz zur Verfügung. "In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik, dass nicht genügend Möglichkeiten zum Parken vorhanden waren", sagt Thönsing. Dem wolle man nun entgegenwirken. "Wir konnten das Parkangebot so um ein Drittel erhöhen."

Interessierte Vereine oder Unternehmen können sich noch bis zum 15. April für die Gewerbeschau anmelden. Ein Anmeldeformular gibt es im Internet unter www.achimer-fachausstellung.de. Die Gewerbeschau selbst beginnt am Sonnabend, 26. Mai, um 10 Uhr mit einem Frühstück für geladene Gäste. Hierzu wird auch der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers vor Ort sein. Ab 11 Uhr ist die Ausstellung dann bis 18 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Am Sonntag, 27. Mai, startet die Gewerbeschau ebenfalls ab 10 Uhr mit einem Frühstück, zu dem alle Besucher eingeladen sind. Die Ausstellung schließt auch an diesem Tag um 18 Uhr.