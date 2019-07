Szenen eines Camping-Alltags: In dem Stück "Schöne Ferien" passiert so allerlei Kurioses. (Björn Hake)

Wer einen Urlaub bucht, erhält nicht gleichzeitig die Garantie für gutes Wetter. Das mussten auch die Holtebütteler Plattsnackers erkennen, denn die Premiere am Wochenende wurde auf Grund eines schweren Gewitters mit erheblichen Regenmengen um eine Stunde hinausgezögert. Bessere Bedingungen gab es bei der zweiten Vorstellung von „Schöne Ferien“.

Der lustige Dreiakter von Bernd Gombold spielt auf einem Campingplatz in Norddeutschland, auf dem Gisela (Anja Jacobs) und Gottfried Hansemann (Jürgen Reimers) zusammen mit ihrem Schoßhund Daisy seit Jahren die himmlische Ruhe genießen. Sie haben ihren Wohnwagen mit Sat-Schüssel und vielen anderen noblen Extras gleich neben dem „Waschhus“ stehen, das jedoch wegen Sanierungsarbeiten vorübergehend geschlossen ist. Sie bedauern die Abreise der Schmidts, mit denen sie gut zurechtgekommen sind.

Gleich nebenan wollen Klaus (Jörg Grimm) und Erika Muffel (Sylvia Grimm) auf dem freien Platz ihre Zelte aufschlagen. Der Aufbau ist zunächst Männersache, wird dann aber – auch Klaus‘ Schwiegermutter Martha (Annegesine Liebrum) ist mitgekommen - Aufgabe der Frauen. Das geht ebenso schief wie die Hilfe anderer Campingplatz-Bewohner. Die Aufbauanleitung dazu enthält zu viele missverständliche Formulierungen und Anweisungen. Klaus Muffel packt die Zeltstangen wieder ein, um sie nach der schriftlichen Anweisung gleich wieder auszupacken.

Spannungen und Spannung

Nichts zu lachen haben hingegen die Personen, mit denen Nörgler Klaus Muffel es zu tun bekommt, denn der Biertrinker mit dem verrosteten Auto und der ungeliebten Schwiegermutter nervt als streitsüchtiger Polterer seine Familie und die Hansemanns. Außerdem nervt die Nachbarin Frauke (Maria Intermann), eine alleinerziehende Mutter und temperamentvolle Erziehungsberaterin, die sich mit spontanen Therapieversuchen in den Vordergrund spielt und stets das Handy am Ohr hat – zumindest, wenn sie auf der Naturbühne auftaucht oder diese wieder verlässt. Sorgen bereitet den Campern eine Diebesserie zunächst auf dem benachbarten Platz, dann auf diesem. Ein Lava-Grill verschwindet ebenso wie Schmuck, eine Geldbörse und ein Kinder-Fahrrad.

Viel durcheinander gerät in der plattdeutschen Komödie, wenn Peter (Martin Tomhave) Eier, Mehl und andere Kuchen-Zutaten ausleihen will. Als sich nach Jahren Hansemann-Sohn Thomas „Tom“ (Christoph Lindhorst) ankündigt, entschließen sich die Hansemanns und Muffels zu einem Rollentausch und dem Wechsel der Unterkünfte. Der Sohn, der mehr sein will als er wirklich taugt, hat mit Jenny (Fenja Gerkens) eine Bekannte mitgebracht, doch diese kommt ihm schnell auf die Schliche. Immerhin will Thomas wieder einmal seine Eltern „ausnehmen“, geht damit aber baden.

Die Dialoge bringen die Theater-Besucher in die richtige Stimmung, gegenseitige Beschuldigungen und die Diebestour eines Unbekannten sorgen für Spannungen und Spannung. Wer dieses miterleben will, hat noch mehrfach Gelegenheit, sich den plattdeutschen Dreiakter – Regie führt Marita Coels – anzusehen. Die nächste Aufführung ist an diesem Mittwoch, 24. Juli, um 20 Uhr. Die weiteren Termine: 27./28./31. Juli, 2./3./4. August. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Außerdem wurde für Freitag 26. Juli, ab 16.30 Uhr eine Nachmittagsvorstellung angesetzt. Dann ist ab 15 Uhr geöffnet und gibt es Kaffee und Kuchen, wie Silke Sonnenberg von den Plattsnackers erzählt. Karten sind noch für alle Aufführungen zu haben, können vorbestellt und jeweils bis 19.30 Uhr an der Kasse abgeholt werden.

Als Souffleur ist übrigens mit Andreas Grimm der Vorsitzende der Plattsnackers im Einsatz. Um die Bühne kümmern sich Jürgen Lindhorst, Claus-Peter Kuß und der Maler Nico Intemann, die jedoch mehrere Helfer neben sich wissen. Ihre Schauspiel-Premiere in Holtebüttel feierten am Wochenende Fenja Gerkens und Martin Tomhave.