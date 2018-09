Das Clownduo Muriel und Patrizia sorgte vor allem bei den kleinen Besuchern für gute Stimmung. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Hüpfburg, Weinstand und viele lockere Gespräche: Die Achimer Marktpassage und viele ihrer Kunden feierten am Wochenende das 20-jährige Bestehen des Einkaufszentrums im Herzen der Weserstadt. Walking Acts mit Patrizia und Muriel, Zuckerwatte, bunte Luftballontiere und Kinderschminken sorgten für Kurzweil bei den Besuchern; wohlmeinende, aber auch einige kritische Äußerungen zeichneten zudem ein Stimmungsbild der Ladenstraße.

Die Suche nach einem Traumprinzen stellte die Clown-Schwestern Patrizia und Muriel am Sonnabendvormittag vor eine schwer zu lösende Aufgabe. Dicke rote Nasen, dem Anlass entsprechende Kleidung und ein mitgeführtes weißes Einhorn unterschieden das Duo von den Passanten, die mehr oder weniger eilig ihre Einkäufe erledigten. Es sei gar nicht so einfach, einen Mann zu finden, der mit Grandezza eine Rose überreichen und auf dem Fabeltier reiten könne, befanden die Bremerinnen. „Bisher ist uns das jedenfalls nicht gelungen." Eigene Ideen zu vorgegebenen Themen entwickeln – ein kreativer Anspruch, dem sich die beiden in ihrer täglichen Arbeit als Klinikclowns immer wieder stellen und beweisen müssen.

Hunde, Blüten, Affen und Käfer entstanden derweil unter den geschickten Händen einer jungen Frau. Aus bunten Luftballons fertigte sie unermüdlich Nachschub; auch Erwachsene zeigten Interesse an ihrem Können. Zuckerwatte, Berliner und Kuchen zu Sonderpreisen sorgten zudem für das leibliche Wohl. Lediglich das Angebot vom Weinkontor St. Kilian, das vor dem Center sein Zelt aufgeschlagen hatte, fand mittags noch keinen Anklang. „Damit habe ich um diese Zeit aber auch nicht gerechnet“, informierte Frido Reichelt, Repräsentant des Händlers aus Stuhr. Sein Geschäft sei schon am Freitag gelaufen; Weinfest-Stimmung habe sich bis in den Abend hinein breitgemacht, wusste er zu berichten.

Auch kritische Stimmen

Gerd Bertram wusste, wohin er wollte. Zielstrebig durchquerte der ältere Herr die Passage und steuerte auf die Bäckerei in der Ecke des Gebäudes zu, die ihm, Freunden und ehemaligen Kollegen regelmäßig als Treffpunkt dient. „Ist es zu voll, weichen wir gerne auch auf die Feuerwache aus. Und immer wieder finden wir Gesprächsstoff bei Kaffee und Kuchen, langweilig wird es uns hier niemals."

Nicht ganz so zufrieden mit den Möglichkeiten vor Ort zeigte sich Gabriele Lustig. Seit sie vor ungefähr zehn Jahren nach Berlin gezogen sei, habe sich schon eine Menge verändert. Edle Leinenmode sei damals im Center zu haben gewesen, ein Schlüssel- und Schuhdienst, den man in Achim nun vergebens suche, habe dort seine Dienste angeboten. „Zu viel Wechsel“, beklagte Gabriele Lustig, die trotzdem nur selten im Umland einkauft. Schöner und größer könnte die Passage sein, die ihrer Meinung nach vom positiven Image des Wochenmarktes profitieren würde.

Ein weiterer Wunsch der inzwischen wieder in Achim lebenden Frau: „Kostenlose Parkplätze in der Innenstadt.„ Während eines Bummels durch die Fußgängerzone habe sie kürzlich die Zeit vergessen und sei für eine nicht allzu große Überschreitung der Parkdauer auf dem Baumplatz mit einem Strafzettel in Höhe von 20 Euro bedacht worden. „Ein Unding, wenn man die Kunden in der Stadt halten will.“

Überaus angetan von ihrem Umfeld zeigte sich indes Kristin Raasch. Seit zwei Jahren ist sie Teil der Center-Mannschaft und versieht in der Bäckerei tagtäglich ihren Dienst. „Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz wie zu Hause“, erklärte die Ottersbergerin. „Ich kenne viele Leute und sehe die Möglichkeit, nach Feierabend für den täglichen Bedarf einkaufen zu können, als absoluten Vorteil." Diesen Umstand wisse sie sehr zu schätzen, erklärte die junge Fachverkäuferin.