Ordentlich was geschafft: Die Morsumer Landjugend hat im Zuge der 72-Stunden-Aktion eine Hütte für Fahrradfahrer gebaut. Mit dabei waren Robert Willens, Paul Behrens, Erik Stadtlander (oben, von links) sowie Jannik Osmer und Marten Röpke (unten, von links). (Björn Hake)

Kräftig anpacken, kreativ werden, gemeinsam im Team etwas schaffen: So in etwa lässt sich die „72-Stunden-Aktion“ der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) zusammenfassen. Insgesamt 111 Ortsgruppen haben an der landesweiten Aktion teilgenommen, die am Donnerstag um 18 Uhr begann und am Sonntag zu Ende ging. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Teilnehmer aus dem Landkreis Verden. Für die Landjugend aus Morsum war es auch direkt eine Premiere.

Mit großer Spannung hatten die Morsumer den Aufgaben, die am Donnerstagabend bekanntgegeben wurden, entgegengefiebert. Und die hatten es durchaus in sich. Die Hauptaufgabe bestand darin, eine Hütte am Weserradweg am Dorfausgang in Nottorf Richtung Intschede zu bauen. Die Hütte soll dann Fahrradfahrern die Möglichkeit geben, dort eine Pause zu machen. „Das Fundament hierfür wurde schon im Laufe der Woche von Helfern fertiggestellt, die nicht der Landjugend angehören und alles geheim gehalten haben“, erklärte Britta Stadtlander-Wilkens vom Morsumer Orga-Team. Die zweite Aufgabe bestand darin, den Spielplatz der Grundschule Morsum wieder instandzusetzen. Außerdem sollte ein Insektenhotel aufgestellt werden.

Schönheitskur für Schützenhaus

Zum ersten Mal nahm die Landjugend Wümme/Wieste aus Oyten an der Aktion teil. Kein Wunder, schließlich hatte sich die Gruppe erst vor einigen Monaten gegründet. Ihr Domizil hat die Landjugend im Schützenheim Sagehorn gefunden und so kam es wenig überraschend, dass sich die Mitglieder bei der 72-Stunden-Aktion auch dort austoben konnten. „Wir hatten gesagt, dass es nicht mehr so schön aussieht“, erklärte Fiona Böse vom Vorstand. Es galt, den Boden zu erneuern, die Wände zu streichen, einen neuen Tresen aufzubauen und neue Lampen aufzuhängen. Als selbsterlegte Zusatzaufgabe wurden zudem sogar noch die Toiletten renoviert. Weiterhin war es Aufgabe, ein Schild als Werbung für die Landjugend aufzustellen und am Ortseingang an der Sagehorner Dorfstraße eine neue öffentliche Sitzecke zu schaffen. Rund 50 helfende Hände der Landjugend beteiligten sich seit Donnerstagabend bei der Aktion in Sagehorn. „Jeder hat jedem geholfen“, zog Böse ein positives Fazit.

Mit Sprühfarbe haben die Jugendlichen beim Familiengarten in Oyten die Zaunelemente verschönert. (Hendrik Becker)

Weniger als 72 Stunden benötigte die Landjugend Daverden. Schon gegen 15 Uhr am Sonntag hatte die Ortsgruppe ihre Aufgabe erfüllt und einen Waldlehrpfad im Daverdener Holz errichtet. „Wir sind jetzt eigentlich fertig, räumen nur noch auf und machen einen Rundgang“, berichtete Kassenwartin Fenja Warnke telefonisch um 16 Uhr. Dabei ließ sie durchblicken, dass die Zusammenarbeit stimmte. „Am Donnerstagabend sind wir erst einmal mit den Agenten den Pfad abgegangen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, wer was mitbringt: zum Beispiel Radlader oder Mischmaschine“, sagte Warnke. Um die 25 Leute, meinte sie weiter, hätten dann an der praktischen Umsetzung mitgewirkt. „Startpunkt war der Schützenplatz. Da beginnt der Pfad und führt dann durch den Wald.“ Der Effekt für die Menschen in Daverden besteht darin, dass sie nun Informationen über Bäume und Pflanzen sowie Wegbeschreibungen innerhalb des Waldes erhalten – eine sinnvolle Sache, meinte Fenja Warnke: „Wir fanden es sehr gut, dass wir so etwas bauen durften. Die Allgemeinheit kann das nutzen, das freut uns.“ Gleichzeitig avisierte die Kassenwartin eine erneute Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion in vier Jahren. „Als Vorstand haben wir schon Lust, wieder mitzumachen.“

Im neuen Glanz erstrahlt nun das Schützenhaus Sagehorn. Timo Wallat (links) und Boris Hinners sowie Tobias Payk (hinten) kümmerten sich um die Verlegung des neuen Fußbodens. (Björn Hake)

Auch im Oytener Familiengarten startete eine Gruppe von zwölf Jugendlichen die 72-Stunden-Sozialaktion. Bundesweit lädt nämlich nicht nur die Landjugend, sondern auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Zusammenarbeit mit der Caritas Jugendgruppen ein, 72 Stunden lang ein soziales Projekt durchzuführen. Am Donnerstagabend war den zwölf Jugendlichen, Firmandinnen und Firmanden aus der Pfarrgemeinde St. Matthias, ihr Auftrag verlesen worden: die ansprechende Gestaltung des Zauns und die Dekoration im Eingangsbereich des Caritasbereichs im Familiengarten. Es war eine kreative Mischung aus Selbstorganisation und Improvisation gefragt. In großer Fleißarbeit wurden Holzbohlen grundiert und bemalt, die später an den Zaun geschraubt wurden. Dekogirlanden und Wimpelketten wurden gebastelt. Die Gartenhütte der Pfadfinder musste zudem neu bedacht werden. „Nachdem die Jugendlichen bis zum Beginn nicht wussten, wie das alles gehen soll, waren sie am Ende freudig überrascht, was sie zustande gebracht hatten und was in ihnen steckte“, fasste Diakon Hendrik Becker zusammen.