Gerade in den Abendstunden füllte sich der Bibliotheksplatz und strahlte ein gemütliches Ambiente aus. Der Weihnachtsmarkt erfüllte die Erwartungen aller Beteiligten. (Björn Hake)

An das schlechte Wetter habe man sich natürlich erst gewöhnen müssen, sind sich Standbetreiber und Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Bibliotheksplatz einig. Dass der häufig fallende Regen jedoch zu einem negativen Gesamtergebnis geführt habe, treffe keinesfalls zu. Besonders in den Abendstunden sei das Budendorf stets gut besucht gewesen. Das Puppentheater und der Auftritt des authentisch gewandeten Weihnachtsmannes hätten zudem sehr positive Anreize geboten.

Glühwein mit und ohne Schuss, Kakao, Eierpunsch und Co. Noch ein wenig fortsetzen ließe sich die Liste der Getränke, die an der „Wichtelbar“ zu haben waren. Lea Roschen, die am Freitagabend reichlich zu tun hatte, ist mehr als zufrieden mit dem Umsatz der vergangenen Wochen und auch mit ihren Gästen, die durchweg gute Miene zu dunklen Wolken und Nässe von oben gemacht hätten. Auch Ashley Stummer hatte keinen Grund zur Klage. Einen Chip nach dem anderen schob die Schaustellerin über den Tresen, bevor sich das Kinderkarussell wieder und wieder in Bewegung setzte.

So manche Weihnachtsfeier habe diesmal auf dem Markt ihren Anfang genommen, freute sich Alexander Raake von der Unternehmergemeinschaft Achim. Habe es die Leute früher nach Bremen gezogen, so sei nun vermehrt in Achim „vorgeglüht“ worden. Wer für den Genuss der süßen Heißgetränke zunächst eine solide Basis schaffen wollte, kam bei Heini Meyer aus Süstedt auf seine Kosten. Doppelburger habe er im Angebot, erklärte der 48-Jährige, der seine Erwartungen nach eigenem Bekunden nicht allzu hoch gehängt hatte. Er sei zufrieden mit dem, was sich herausholen ließ und freue sich vor allem auch über das positive Miteinander unter den Beschickern. „Wer wollte, der durfte bei mir probieren, und auch den Leuten, die beim Aufbau dabei waren, habe ich gern etwas ausgegeben“. Seine Einstellung habe Wirkung gezeigt. Hin und wieder bringe jemand einen Glühwein vorbei, und „man ist gern miteinander im Gespräch“.

Spätere Öffnungszeiten erwünscht

Sabine Kalus und Ruth Baron sind beste Freundinnen. Als „süßen kleinen Markt“ bezeichnen die Frauen das Budendorf um sie herum und verkaufen Silberschmuck, der im vergangenen Sommer in Griechenland gefertigt worden war. Neben aller Begeisterung wünschen sich die beiden spätere Öffnungszeiten, fänden es schön, wenn alle Stände gleichzeitig am frühen Nachmittag ihren Betrieb aufnehmen würden. Das wiederum sei für ihn ungünstig, erklärte Andreas Weber vom Achimer Mühlengrill, der mittags einen Teil seines Umsatzes durch den Verkauf von Würstchen an heimkehrende Schülerinnen und Schüler zu erzielen gedenkt.

Leichter Regen setzte ein, als sich Christiane und Frank Dorner anschickten, das kulinarische Angebot zu testen. „Die Wurst schmeckt schon mal“, waren sich die Bassener einig, Schmalzkuchen und Feuerzangenbowle seien jedoch zusätzlich noch Pflicht. Nach ihren Eindrücken befragt, lobten sie Aufbau und Angebot, die sich deutlich von den Gegebenheiten in der Dorfgemeinschaftsanlage rund um das Blocks Huus unterschieden. „Dort war alles viel kleiner, und das nachbarschaftliche Gespräch inmitten handgefertigter Basteleien stand im Mittelpunkt“.

Ein überaus positives Resümee zu dem Treiben während der vergangenen Wochen zog die Unternehmergemeinschaft Achim. Sowohl deren 1. Vorsitzender Ingo Freitag als auch sein Stellvertreter Alexander Raake sind überzeugt davon, alles richtig gemacht zu haben. Im Hinblick auf die Kritik einiger Besucher, die von einer umfangreicheren Ausstattung des Marktes zum Beispiel in Fischerhude und vor allem in Etelsen sprachen, riet Freitag dazu, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Was Kunsthandwerker, meist nebenberuflich tätig, für ein Wochenende auf die Beine zu stellen vermögen, sei nicht übertragbar auf eine Dauerpräsenz, wie sie für Achim vorgesehen war.

Zum Ende des 17-tägigen Events verwies Alexander Raake auf den besonders hervorzuhebenden Einsatz der Familie Stummer. Mit Kreativität, Geschmack und attraktiven Extras hätten die Schausteller aus Bruchhausen-Vilsen für Behaglichkeit rund um die Stände gesorgt. Im Einzelnen nannte er den großen Feuerkorb zum Aufwärmen kalter Hände und den prächtigen Thron, auf dem ein überaus authentischer Weihnachtsmann allabendlich seinen Platz eingenommen hatte.