Marko Thönsing (links) und Ingo Freitag von der Uga würden in Achim gerne mehr "frische Ideen" umsetzen. (Braunschädel)

Marko Thönsing: Das ist ja eine Frage, die eher die Zukunft betrifft, oder?

Ingo Freitag: Ich würde sagen, sie blickt eher in die Vergangenheit.

Thönsing: Na gut. Es ist tatsächlich so: Ich kann es nicht mehr hören...

Freitag: Dem möchte ich mich anschließen.

Thönsing: ...aber nicht weil ich der Feststellung überdrüssig bin, sondern weil das eine Problematik ist, die sich auch die nächsten Jahre fortsetzen wird. Dass nichts in der Innenstadt los ist, liegt nicht in der Verantwortung einer einzelnen Person oder Gruppe, da müssen alle mitspielen: die Eigentümer, die Einzelhändler, der Rat, die Verwaltung. So lange jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen oder von früheren Zeiten träumt, so lange wird sich da nicht viel ändern. Festgemacht am klassischen Beispiel der einheitlichen Öffnungszeiten: Da können drei der Gruppen das fordern, wenn aber die vierte Gruppe sagt, das interessiert uns nicht, dann war es das. Es müssen alle zusammenspielen, ansonsten wird das eine Never-ending-Story.

Freitag: Es gibt zu viele Faktoren, die da letztendlich reinspielen und allein die Uga konnte in der Vergangenheit daran nichts ändern und wird es auch in Zukunft alleine nicht können.

Thönsing: Gucken Sie doch raus. Wir haben alle Gespräche geführt und stoßen immer wieder auf die gleichen Widerstände. Die Uga kann es aber niemanden vorschreiben, nur Empfehlungen aussprechen.

Thönsing: Achim ist vom Kopf her eine alte Stadt. Was in Achim wenig umgesetzt wird, sind frische Ideen. Mit Neuerungen tut man sich schwer, nach dem Motto „Das haben wir schon immer so gemacht“. Da muss man sich nur einige Geschäfte angucken, in denen ist es wirklich wie in den Siebzigern. Dass Eigentümer ihre Hütten lieber leerstehen lassen, als sie für fünf Euro zu vermieten, ist ein anderes Problem. Genauso überlegen sich die Eigentümer etwas, das die Politik nicht will – oder die Verwaltung. Die Kritik will ich also nicht an einer einzelnen Gruppe festmachen.

Freitag: Wir werden da sicherlich nicht müde werden. Ob es in diesem Jahr soweit ist, weiß ich nicht, aber für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Uga nicht immer nur auf die Innenstadt reduziert wird. Sie wird ein Thema bleiben, aber wir wollen für alle Unternehmer da sein und denen etwas bieten.

Freitag: Das sind zehn bis 15 Prozent. Wir haben in der City zuletzt den ein oder anderen hinzugewonnen. Wir möchten schon die Geschäfte, die da sind, in die Uga holen. Wir wollen ganz allgemein verstärkt aufs Netzwerken setzen und mit dem Boxenstopp und der Achimer Fachausstellung die verschiedenen Mitglieder auch zusammenbringen.

Thönsing: Ich habe damals gesagt und bin auf sehr viel Unverständnis gestoßen: Leute, lasst uns bitte morgen anfangen zu überdachen. Das wäre etwas gewesen, das sofort sichtbar ist. Wir haben so viele Gutachten mit Bürgerbeteiligung in Auftrag gegeben, die in irgendwelchen Schubladen liegen, aber es ist nichts Sichtbares passiert. Ich war ein Freund dieser positiv bekloppten Idee, die genau deswegen gescheitert ist, weil es wieder viele Beteiligte gibt, die alle mitspielen müssten. In dem Moment, in dem einer blockiert, stoppt es.

Freitag: Sobald neue Ideen in den Raum geworfen werden, wird vieles erstmal kaputt geredet. Man ist gleich dagegen und bevor es dazu kommt, dass solch eine Idee ernsthaft als Konzept verfolgt wird, ist das Thema schon wieder vom Tisch.

Thönsing: Wir haben diese Vorschläge gemacht und uns blutige Nasen geholt. Unterschätzen Sie nicht das Thema Parkgebühren, die mit dem Baumplatz erzielt werden, die sind auch als Hinderungsgrund angeführt worden, weil mit einer Bebauung diese Einnahmen wegfallen.

Thönsing: Das hat auch mit dem Rat zu tun, der muss es entscheiden. Aber da gibt es ja noch den Fraktionszwang, der da hineinspielt und: Gute Ideen werden von vornherein blockiert, weil sie aus der falschen Partei kommen – quasi wechselseitig aus Prinzip dagegen.

Freitag: Wenn man diese Frage dem Rat und den einzelnen Fraktionen stellt, werden wir wohl fünf verschiedene Antworten hören, woran es denn liegt, dass da insgesamt noch nichts passiert ist.

Freitag: Wir können auf dem Bibliotheksplatz selbst nicht größer werden. Obwohl wir natürlich in alle Richtungen darüber hinaus wachsen können. Auch für den jüngsten Weihnachtsmarkt hatten wir dafür die Zusage, bevor wir zwei Wochen vor dem Start auf deutliche Bitte des Marktmeisters auf Standplätze verzichtet haben, damit die Wochenmarktbeschicker dort aufbauen können.

Thönsing: Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Ja, der Bibliotheksplatz soll zum Gastro-Platz werden, aber der wird doch mit einer Außenbestuhlung nicht 365 Tage im Jahr belegt sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir reden von zwei Tagen Stadtfest und zehn Tagen Weihnachtsmarkt. Wir reden von einem Weinfest und einem Boxenstopp. Das sind überregional wirkende Veranstaltungen, da kann man die Bestuhlung doch mal einschränken. Und: Der Wochenmarkt hätte da doch auch keinen Platz wegen der Stühle.

Thönsing: Das ist die heilige Kuh. Wenn die Stadt das tut, redet der Rat ein Wörtchen mit. Aber ich rege mich schon wieder auf. Die Begründung des Wochenmarktes, dass er nach 30 Jahren von seinen Kunden nicht gefunden würde, zählt anscheinend eine Menge.

Freitag: Das Argument, dass man zwei Wochen vor Weihnachten den meisten Umsatz macht und wenn man dann nicht an der gewohnten Stelle steht, keiner mehr dort kauft, kann ich nicht nachvollziehen. Als Standbetreiber habe ich lange genug Vorlauf, den Kunden zu sagen, dass ich 50 Meter weiter stehen werde. Warum ist es nicht möglich, dass der Wochenmarkt auf den Baumplatz ausweicht und im Winter weiter in Richtung Kreisel?

Thönsing: Darüber sind wir sehr froh, aber da ist noch Luft nach oben. In anderen Gemeinden fließen 20 000 Euro allein in den Weihnachtsmarkt.

Freitag: Wir bringen unseren Weihnachtsmarkt mit einem Mini-Budget über die Bühne. Ein Beispiel: Wir haben von der Stadt dafür 3000 Euro bekommen und haben etwas über 3000 Euro an Sondernutzungsgebühren an die Stadt zurückbezahlen müssen. Die Frage, warum wir für Volksfeste die Gebühr zahlen müssen, habe ich bereits ein paar Mal vorgebracht und werde es weiter tun. Laut ihrer Satzung kann die Stadt nämlich darauf verzichten, wenn Veranstaltungen im öffentlichen Interesse liegen. Ich muss also davon ausgehen, dass ein Stadtfest nicht im öffentlichen Interesse liegt.

Thönsing: Sie sehen, der neue Vorstand wird keine Langeweile haben.

Das Interview führte Kai Purschke.

Zur Person

Ingo Freitag

ist der neue Vereinsvorsitzende der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga). Der 45-jährige Webdesigner lebt seit 1973 in Achim, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die vergangenen vier Jahre war er zweiter Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft.