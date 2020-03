Landgericht Verden. (Björn Hake)

Die beharrlich behauptete Notwehrsituation nahm ihm das Gericht nicht ab. Es ging aber letztlich auch nicht mehr davon aus, dass der Angeklagte am 5. Mai vergangenen Jahres in einer Obdachlosenunterkunft in Oyten-Sagehorn versuchten Totschlag begangen hat. Der einschlägig vorbestrafte, alkoholabhängige 38-Jährige ist jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Gleichzeitig wurde seine Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet.

Das Landgericht Verden hat am Montag Überstunden gemacht und den Mitte Januar begonnenen Prozess gegen den gebürtigen Bremer, der zuletzt in Oyten lebte, eher als geplant zum Abschluss gebracht. Zu ansonsten unüblicher Sitzungszeit wurde über das weitere Schicksal des Mannes entschieden, der einem 25-Jährigen mit einem Messer eine lebensgefährliche Verletzung an der linken Wange zugefügt hat. Es war schon nach 18 Uhr, als die Schwurgerichtskammer ihr Urteil verkündete und auch noch in der gebotenen Ausführlichkeit begründete.

Haftbefehl aufgehoben

Was anfangs untergegangen zu sein schien und vom Vorsitzenden Richter Volker Stronczyk am Ende wiederholt wurde, führte dann zu Freudenausbrüchen: Aufhebung des Haftbefehls. Der Angeklagte und seine wieder im Gerichtssaal versammelten Angehörigen lagen sich in den Armen, und noch draußen vor dem weitgehend verwaisten Justizgebäude kannte der Jubel kaum Grenzen. Dass die Kammer in dieser Hinsicht dem Antrag der Verteidigerin folgen würde und nicht dem des Staatsanwalts, war doch etwas überraschend gekommen. Der offenkundige familiäre Rückhalt, so Stronczyk, lasse darauf hoffen, dass der Mann sich der bevorstehenden Vollstreckung nicht durch Flucht entziehen werde.

Der 38-Jährige hatte zwar nach dem blutigen Geschehen im Badezimmer der Unterkunft zunächst die Flucht ergriffen und das Messer versteckt, sich aber schnell der Polizei gestellt. Seither saß er in Untersuchungshaft beziehungsweise verbüßte zwischendurch auch Ersatzfreiheitsstrafen. Im Prozess blieb er hartnäckig dabei, in Notwehr gehandelt zu haben, nachdem der 25-Jährige ihn bei einer eskalierten Auseinandersetzung geschlagen, getreten, gewürgt, „durch den Raum geschleudert“ und mit dem Tode bedroht habe. Die gegenteilige Darstellung des Geschädigten mochte die Bremer Verteidigerin nicht gelten lassen. Es sei ihrem Mandanten auch nicht um das Eintreiben angeblicher Schulden von gerade einmal 25 Euro gegangen, vielmehr habe er den Nebenkläger aufgesucht, um dringend benötigte Drogen zu erwerben. Ihre Forderung: Freispruch und Haftentschädigung.

Kammer sieht Notwehr nicht gegeben

Zwar war auch der Staatsanwalt während der Beweisaufnahme vom ursprünglichen Vorwurf des versuchten Totschlags abgerückt. Und der Nebenkläger sei auch kein unbeschriebenes Blatt und gewiss „kein idealer“ Zeuge gewesen, „aber trotzdem glaube ich ihm“. Die schweren Gesichtsverletzungen hätten ohne unverzügliche ärztliche Behandlung zum Verbluten geführt. Nach dem einen heftigen Stich habe der Angeklagte von dem Opfer abgelassen, daher sei ein strafbefreiender Rücktritt vom Totschlagsversuch nicht auszuschließen. Von Notwehr im Kampfgeschehen könne jedoch keine Rede sein.

So sah es auch die Schwurgerichtskammer: „Der Angriff ging vom Angeklagten aus.“ Der gesamte Vorgang habe nur „in groben Zügen“ aufgeklärt werden können, doch sei die Einlassung des – teilgeständigen – Mannes „nicht stichhaltig“. Schon gar nicht sei ihm zu glauben, was er an dem Abend alles an Alkohol konsumiert haben will: „Da wären wir bei einem Blutalkoholwert von sieben bis zehn Promille." Selbst die minimal zu Grunde gelegten etwa drei Promille hätten aber nicht zu einer verminderten Schuldfähigkeit geführt. Von einer „Hangtat“ – Vorliegen eines symptomatischen Zusammenhangs zwischen Gewalttat und Alkoholkonsum – sei aber auszugehen, hieß es mit Verweis auf das Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen.