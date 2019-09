Ilse und Joachim Wagner vor ihrem Haus in Badenermoor, das über Jahrzehnte hinweg auch ein Zuhause für viele Pflegekinder war. (Galian)

„Irgendjemand muss den Kindern doch ein Zuhause geben.“ Dieser Satz fällt im Gespräch mit den Eheleuten Wagner immer wieder. Für Ilse Wagner und ihren Mann Joachim ist er die Erklärung dafür, warum sie jahrzehntelang als Pflegeeltern im Landkreis Verden aktiv waren. Und er zeigt auch ziemlich deutlich den Charakter des Ehepaares. Denn für die Beiden war es nach eigenen Angaben stets eine Selbstverständlichkeit, ihr Haus in Badenermoor über insgesamt 39 Jahre hinweg für zahlreiche bis dahin fremde Kinder zu öffnen und sich um sie zu kümmern. „Das war einfach meine Lebensaufgabe“, sagt Ilse Wagner.

Dabei war all das ursprünglich eigentlich gar nicht ihr Plan. „Mitte und Ende der 70er-Jahre kamen viele Kinder aus Vietnam nach Deutschland und es wurden Adoptiveltern für sie gesucht“, erinnert sich Ilse Wagner. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie sich entschlossen, eines dieser Kinder zu adoptieren. Mit der Adoption hat es jedoch nicht geklappt und so entschlossen sie sich, stattdessen Pflegeeltern zu werden. Es war im April 1979, als sie ihr erstes Pflegekind bekamen. Und es sollten – zusätzlich zu ihren fünf leiblichen Kindern – noch viele weitere Pflegekinder folgen. Das jüngste war erst eine Woche alt, das älteste gerade 18 Jahre.

Zahllose Fotos an der Wand

Wie viele Pflegekinder es in den vergangenen knapp 40 Jahren waren, das kann Ilse Wagner selbst gar nicht genau sagen. Einige von ihnen sind im Wohnzimmer an der Wand auf zahllosen Fotos verewigt. Und auch in der Küche des Hauses setzt sich diese Reihe fort. Und dennoch bilden die Fotos nur einen Bruchteil der Kinder ab, denen die Wagners für kurze oder längere Zeit ein Zuhause gegeben haben. Zum Ende des vergangenen Jahres haben die Eheleute nun ihre Tätigkeit als Pflegeeltern aufgegeben. Schweren Herzens.

„Angefangen haben wir damals mit der Dauerpflege“, erzählt Joachim Wagner. Dabei waren die Pflegekinder in der Regel für mehrere Jahre bei der Familie. In den vergangenen 20 Jahren haben sie verstärkt die Bereitschafts- und Kurzzeitpflege übernommen. „Dann wurden die Kinder teilweise nachts von der Polizei zu uns gebracht und brauchten für wenige Tage eine Versorgung“, berichtet der 78-Jährige. Wie in einer Nacht, an die sich seine Frau noch genau erinnert: „Plötzlich stand nach einem Anruf die Polizei mit fünf Flüchtlingskindern aus Afghanistan vor der Tür, die sie auf der Autobahn aufgegabelt hatte.“ Schnell musste dann improvisiert werden, um ausreichend Schlafplätze für alle zu organisieren.

Viele Geschichten

Es gibt viele solcher Geschichten, die das Ehepaar aus den vergangenen fast vier Jahrzehnten erzählen kann. Nicht alle nehmen ein gutes Ende. „Wir hatten viele gute Kinder, aber auch Banditen.“ So zumindest drückt es Joachim Wagner aus. „Die Kinder, die zu uns gekommen sind, hatten häufig schon ein schweres Schicksal hinter sich. Liebe haben sie in der Regel bis dahin nie erfahren.“ Doch genau die wollten die Wagners ihnen ebenso wie ihren eigenen fünf Kindern geben – auch wenn es manchmal nur für eine kurze Zeit war. „Man kann jedes Kind gern haben.“ Das ist Ilse Wagners feste Überzeugung.

Viele der Pflegekinder hätten ohnehin erst einmal nur jemanden gebraucht, der ihnen zuhört und sie in den Arm nimmt. Und das habe sie gemacht. Wenn die 68-Jährige das erzählt, klingt es eigentlich ganz einfach. Doch einfach war es häufig nicht. „Wir konnten oft nächtelang nicht schlafen, weil wir über das, was die Kinder uns erzählt haben, nachgedacht haben.“ Die Pflegekinder hätten trotz ihres jungen Alters häufig schon ein schweres Leben hinter sich gehabt. „Auch heute, Jahre später, denkt man noch über diese Geschichten nach“, gibt Ilse Wagner zu und schaut gedankenverloren auf die Fotowand im Wohnzimmer. Es ist das erste Mal, dass sie kurz durchblitzen lässt, wie kräftezehrend die Aufgabe auch für sie und ihren Mann war.

Alle an einem Tisch

Doch erinnern möchte sie sich ohnehin lieber an die schönen Geschichten. „Trotz aller Probleme war es eine schöne Zeit“, sagt sie daher schnell und erzählt von den Kettcar-Rennen, die die Kinder rund ums Haus veranstaltet haben. „Am Schönsten war es immer, wenn Pflegekinder länger bei uns waren und wir alle gemeinsam am Tisch gesessen und von unserem Tag erzählt haben.“ Besonders Ilse Wagner liebte diesen Trubel. „Ich war manchmal schon froh, wenn ich zur Arbeit gehen konnte“, gibt Joachim Wagner zu und grinst. Damals arbeitete er noch als Maurer. Seine Frau indes widmete sich rund um die Uhr ihrer Aufgabe als Pflegemutter.

„Ich wollte schon früher immer Erzieherin werden, aber meine Eltern haben das nicht erlaubt“, erinnert sie sich. Und so habe sie zunächst einige Jahre in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Ihre wirkliche Bestimmung hat sie dann jedoch erst als Pflegemutter gefunden. Auch jetzt, über ein halbes Jahr nachdem die Wagners als Pflegeeltern aufgehört haben, hat sie damit noch nicht abgeschlossen. „Ich hätte gerne noch weitergemacht“, gibt sie zu. Ihr Mann wollte jedoch nicht mehr. „Irgendwann ist auch mal Schluss“, sagt er. „Immerhin bin ich schon 78.“

Ganz verzichten muss seine Frau auf den Trubel in den heimischen vier Wänden allerdings auch jetzt nicht. Immerhin haben sie und ihr Mann neben ihren fünf leiblichen Kindern mittlerweile neun Enkelkinder, die immer wieder mal bei ihnen vorbeischauen. Und nicht nur die. „Einige der Pflegekinder kommen uns auch noch immer besuchen“, erzählt Ilse Wagner fast ein bisschen stolz. „Und auch diese bringen noch ihre eigenen Kinder mit.“ Dann sitzen sie wieder alle zusammen am Tisch in der Küche, trinken Kaffee und erzählen von ihrem Tag.