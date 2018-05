An folgenden Standorten in der Gemeinde Thedinghausen könnte es demnächst freies WLAN geben (von oben links): Haus auf der Wurth, Baumpark, Jan-Richter-Platz in Morsum und im Jugendzentrum. (Björn Hake)

Thedinghausen. Beim Spaziergang durch den Baumpark in Thedinghausen Zugriff auf freies WLAN haben? Das könnte bald möglich sein. Denn das Angebot von freiem WLAN im öffentlichen Raum soll ausgebaut werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, mit der sich der Gemeinderat am Donnerstag, 15. Februar, beschäftigt. Darin heißt es, dass der Rat der Samtgemeinde zum Aufbau einer besseren WLAN-Infrastruktur bereits beschlossen hat, die hierfür erforderlichen Investitionen zu übernehmen. Der Rat der Gemeinde Thedinghausen muss nun entscheiden, ob er dieses Angebot annehmen möchte. Durch die Vorhaltung eines entsprechenden WLAN-Angebotes hätte die Gemeinde die laufenden Kosten zu tragen, heißt es in der Beschlussvorlage.

In der Gemeinde stehen gleich vier Standorte zur Debatte, an denen freies WLAN eingerichtet werden soll. Das ist das Haus auf der Wurth, das Jugendzentrum Thedinghausen sowie der Jan-Richter-Platz in Morsum. Der Baumpark soll im Rahmen des Förderprogramms „Wifi4EU“ ebenfalls mit einem freien WLAN-Angebot versorgt werden, wofür allerdings die Aufstellung von Funkmasten (oder auch Beleuchtungsmasten) erforderlich ist, schreibt die Verwaltung. Der Internetzugang über die sogenannten Hotspots erfolge dabei ohne Benutzerregistrierung und Inhaltsdatenfilterung. Bei der Nutzung der Hotspot-Testsysteme in den Turnhallen Emtinghausen und Riede seien bislang keine Probleme aufgetreten.

Jan-Richter-Platz in Morsum (Björn Hake)

Sendemasten im Baumpark

Im Haus auf der Wurth ist laut Verwaltung bereits ein internes WLAN-Angebot vorhanden. Durch die Umwandlung in ein freies WLAN würden daher keine Mehrkosten entstehen. Die Einrichtung an der Bürgerstraße ist ein Ort der Begegnung. Hier finden regelmäßige Veranstaltungen wie das Repair Café statt. Auch an dem Standort Jugendzentrum, Am Burgplatz, gibt es bereits ein WLAN-Router mit entsprechendem DSL-Tarif. Durch die Umwandlung in ein freies WLAN würden demnach auch an diesem Standort keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Baumpark Thedinghausen (Björn Hake)

Anders sieht es beim Jan-Richter-Platz in Morsum aus. Dieser Bereich könnte laut Plänen der Verwaltung aber vermutlich über den Anschluss des Kindergartens Morsum versorgt werden. Die Investitionskosten würde die Samtgemeinde tragen. Die laufenden Kosten würden sich derzeit nicht erhöhen.

In Betracht gezogen wird außerdem der Standort Baumpark am Erbhof. Die Samtgemeinde Thedinghausen möchte die WLAN-Ausleuchtung für das Areal Baumpark, Wohnmobilstellplatz und Schloss Erbhof zum Förderprogramm Wifi4EU (Förderprogramm für den Aufbau von WLAN-Angeboten) anmelden, heißt es dazu in der Vorlage. Durch das Förderprogramm wären dann die Investitionskosten gedeckt. „Da das komplette Areal touristisch genutzt wird, sollten auch die laufenden Kosten von der Samtgemeinde getragen werden. Zu bedenken ist, dass im Baumpark dann Sendemasten aufgestellt werden müssten“, schreibt die Verwaltung dazu.

Haus auf der Wurth in Thedinghausen (Björn Hake)

Im Gemeinderat soll es aber nicht nur um das Thema WLAN gehen. Auch die Ausweisung von Bauland steht auf der Tagesordnung. Das Baugebiet mit dem Namen „Illmer 5“ wurde vor Kurzem geplant und entsprechend umgesetzt. In diesem Zuge wurden Flächen im Norden des Baugebietes nicht in die Planung einbezogen, weil die Grunderwerbsfragen nicht geklärt werden konnten, schreibt dazu die Verwaltung. Nun habe der Eigentümer einer größeren Fläche beantragt, einen Bebauungsplan für Wohnbebauung aufzustellen.

Verwaltungsseitig wird aber vorgeschlagen, erst mal von dieser Planung Abstand zu nehmen und die Situation zu beobachten. Weiter sollte erst südlich der Bahnhofstraße die dort anstehende Planung umgesetzt werden. Die hier beantragte Fläche sollte dann im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes „Illmer 6“ untersucht werden.

Die Sitzung des Gemeinderates Thedinghausen am Donnerstag, 15. Februar, beginnt um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist im Schützenhaus Beppen.