Sie atmeten Rauchgas ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ursache des Brandes am Sonntag war zunächst unklar. In der Wohnung lebt nach Polizeiangaben eine neunköpfige Familie, allerdings waren davon zum Zeitpunkt des Brandes nur drei Männer und eine Jugendliche vor Ort. Als die vier Bewohner das Feuer bemerkten, konnten sie es nicht mehr löschen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand mit neun Löschfahrzeugen löschen. (dpa/lni)