Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt. (Christian Butt)

Vier Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall an der Autobahn-Anschlussstelle Achim-Nord verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei kam eine Autofahrerin mit ihrem BMW aus Fahrtrichtung Verden und wollte mit ihrem Wagen nach links in Richtung Achim abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigen Kleinbus, der auf der Embser Landstraße in Richtung Oyten unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde die Unfallverursacherin sowie drei Personen im Kleinbus verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Achim streute auslaufene Betriebsstoffe ab und leuchtete die Einsatzstelle für den Rettungsdienst und die Polizei aus. Im Feierabendverkehr kam es zu Behinderungen.