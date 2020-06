So sahen die blauen Körner aus, die den Hund vergiftet haben. (Polizei)

Ein Hundehalter hat die Polizei Achim am Dienstagvormittag auf eine offenbar giftige Substanz aufmerksam gemacht, die ein unbekannter Täter in der Vogelsiedlung ausgestreut hatte. Der Hundebesitzer gab an, dass sein Vierbeiner die blauen Körner im Rotkelchenweg aufgenommen habe und daraufhin Vergiftungserscheinungen zeigte. Das Tier musste in eine Tierklinik gebracht werden, der Zustand des Hundes ist kritisch. Ein Anwohner fegte die Körner auf und dämmte so die Gefahr für weitere Tiere ein. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei Achim zu melden.