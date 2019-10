Jon Flemming Olsen feierte einst mit der Band Texas Lightning große Erfolge, inzwischen tritt er als Solokünstler auf. (FR)

Ahausen. Unter dem Motto „Voller Klang“ steht der Ahauser Herbst in diesem Jahr. Und um diesem Titel auch gerecht zu werden, verspricht das achtköpfige Organisationsteam des Ahauser Heimatvereins für die vier Tage vom 24. bis 27. Oktober den ein oder anderen musikalischen Leckerbissen. Insgesamt zehn Konzerte stehen auf dem Programm, wie immer ist der Eintritt dazu frei. „Da wir jedoch einen großen Teil unserer Kosten nicht über Sponsoren oder Zuschüsse decken können, sind wir auf das Wohlwollen unserer Besucher angewiesen“, lassen die Organisatoren wissen und hoffen daher, dass der Hut, der herumgehen wird, von den Musikliebhabern gut gefüllt wird.

Den Anfang macht im Kulturhof am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr Brendan Keeley aus Irland. Laut Ankündigung ist er einer der gefragtesten Singer-Songwriter auf der grünen Insel und hat sich auch in Deutschland innerhalb kürzester Zeit einen großartigen Ruf erspielt. Bei manchen seiner Songs habe er die ganze Schwere seines Volkes in der Seele, bei anderen komme die Lebensfreude des traditionellen Irish Folk zum Vorschein.

Ebenfalls im Kulturhof ab 19.30 Uhr, aber einen Tag später am 25. Oktober, tritt Jon Flemming Olsen auf. Vielen dürfte er als „Ingo“, der kongeniale Counterpart von Olli Dittrichs „Dittsche“ hinter dem TV-Imbisstresen, bekannt sein. Mit seiner Band Texas Lightning vertrat er Deutschland beim Eurovision Song Contest und heimste mit dem Nummer-Eins-Hit „No No Never“ Gold und Platin ein. Inzwischen ist Olsen auf Solopfaden unterwegs und wird in Ahausen einige seiner neuen Lieder präsentieren. „Olsen nimmt sein Publikum mit auf eine Reise, bei der das Lachen und die Träne im Auge ständige Begleiter sind“, kündigt das Organisationsteam an.

Am Sonnabend gibt zunächst das Duo Giara zwei Konzerte, ab 14.30 Uhr auf dem Hof Ragna Reusch und ab 16 Uhr beim Heimatverein. Der Gitarrist Gianluca Frauu und seine Partnerin Laura interpretieren italienische Songs und Melodien sowie Lieder die, aus der eigenen Feder von ihnen stammen. Eine Mischung aus Lesung und Konzert bieten Ludwig Fischer und Daniel Gebauer ab 20 Uhr im Haus Hahn. Fischer liest aus seinem Buch „Brennnesseln. Ein Portrait“, Saxofonist Gebauer sorgt für die musikalische Umrahmung.

Eine literarisch-musische Kombination erwartet Besucher auch am Sonntag ab 12 Uhr auf dem Kulturhof. Bruno F. Apitz , der schon in mehr als hundert Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat und auch als Sprecher für Hörspiel-Produktionen arbeitet, liest aus dem Buch „Es ist nur eine Phase, Hase!“ von Maxim Leo und Jochen Gutsch. In diesem steht das Thema „Alterspubertät“ auf humoristische Weise im Mittelpunkt. Die Ahauser Künstlerin Tina Fry singt dazu Lieder aus ihrem umfangreichen Repertoire.

Englische Folk und Popsongs präsentiert das Duo Bliss derweil ab 14 Uhr auf dem Hof Ragna Reusch und ab 16 Uhr beim Heimatverein. Das Ensemble Wildes Blech gibt ab 14.30 Uhr ein Open-Air-Konzert am Kulturhof und will zeigen, dass auch Blasmusik rocken kann. Für den musikalischen Abschluss des Ahauser Herbstes sorgen die „Gospelswingers“ aus Bremen. Ab 18.30 Uhr gibt der Chor in der Marienkirche traditionelle Spirituals und Gospels, moderne komponierte Gospels und Sakropop zu Stücken aus Musicals und Weltmusik zum Besten.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Kulturmeile. Am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wird es über den Ort verteilt wieder zahlreiche Aussteller geben, die ihre Kunst oder ihr Handwerk präsentieren. Seinen Ursprung hatte der Ahauser Herbst auch in einem privat organisierten Kunsthandwerkermarkt. Inzwischen, 21 Jahre später, hat sich die Veranstaltung zu einem etablierten viertägigen Kunst- und Kulturevent entwickelt.



Weitere Infos und das gesamte Programm des Ahauser Herbstes gibt es im Internet unter www.ahauser-heimatverein.de/ahauser-herbst.