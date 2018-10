Jutta Michels eröffnet den Ahauser Herbst mit einer Lesung. (Focke Strangmann)

Vor 20 Jahren fand der erste Kunsthandwerkermarkt im Ahauser Hof statt. Gerit Janßen und Sabine Stahlschus-Gehling legten damit den Grundstein für ein inzwischen viertägiges Event, zu dem Besucher aus der gesamten Region in den Ort der Samtgemeinde Sottrum strömen: den Ahauser Herbst. In diesem Jahr findet er vom Donnerstag, 25. Oktober, bis zum Sonntag, 28. Oktober statt. Den Auftakt gestaltet die Autorin Jutta Michels, die am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Ahauser Hof aus ihrem neuen Ahausen-Krimi „Fahrendes Volk“ liest. „Michels dritter Roman basiert auf einer wahren Begebenheit und überzeugt mit historischem Charme“, heißt es vom ansässigen Heimatverein, der den Ahauser Herbst organisiert. Der Ahauser Hof bietet zu der Lesung ein Menü an, eine Reservierung ist notwendig (0 42 69 / 52 08). Weitere Lesungen von Michels finden am Sonnabend und Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Durchfahrtsscheune beim Heimatverein statt.

Fünf gestandene Männer

Am Freitagabend bekommen Musikfreunde ab 19.30 Uhr im Kulturhof Ahausen ein Konzert der Gruppe Kramer & Friends geboten. "Fünf gestandene Männer aus dem hohen Norden werden handgemachte und ehrliche Musik auf die Bühne bringen", verspricht der Heimatverein. Hinter Kramer versteckt sich der Singer und Songwriter Frank Rühmann, der Kopf des Ganzen. Dass auch Blasmusik rocken kann, will derweil die Sottrumer Formation Wildes Blech am Sonntag ab 15 Uhr im Rahmen eines Open-Air-Konzertes am Kulturhof beweisen. Unter Leitung von Benjamin Faber werden einzigartige Arrangements von Rock- und Metal-Songs präsentiert. Laut Ankündigung werden "die Zuhörer immer wieder in Begeisterung zwischen Wiedererkennung und gleichzeitig unerwartet neuem Hörerlebnis versetzt".

“Musical and timeless melodies” heißt die neueste Show von Christina Fry und Lynelle Jonsson. Seit acht Jahren singen die beiden Musicalprofis in weltweiten Produktionen zusammen. Mit ihrem neuen Programm, das sie am Sonntag ab 12 Uhr im Kulturhof präsentieren, versprechen sie „ein Feuerwerk bekannter Musical-, Chanson- und Opernmelodien“. Unterhaltung für die ganze Familie wird am Sonnabend im Gemeindehaus der Kirchengemeinde geboten, wenn Sönke, der Zauberer, seine Familienshow präsentiert. Los geht es um 15 Uhr.

Natürlich erwarten die Besucher bei einem Rundgang durch Ahausen auch in diesem Jahr wieder spannende Ausstellungsorte mit einem vielfältigen, kreativem Angebot an Kunst, Kultur und Kunsthandwerk. Am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gibt es unter anderem im Bewegungsraum im alten Kindergarten, auf dem Hof Wiederhold, im Atelier 13, beim Heimatverein oder auf dem Hof Ragna Reusch eine Menge zu entdecken und zu erfahren.

Eine Dorf-Mitmach-Aktion

Lichtspiele stehen im Blickfeld der kreativen Dorf-Mitmach-Aktion. Ob entlang des Weges oder auch etwas abseits. Dabei sind die Bewohner Ahausens aufgerufen, sich kreativ auszuleben. „Für uns ist es in jedem Jahr auch wieder eine Überraschung, wie unser Motto aufgegriffen wird und wo sich die unterschiedlichsten Installationen befinden, da wir vorher nie genau wissen, wer sich daran beteiligt“, hofft Carsten Kaßburg vom Organisationsteam auf breite Teilnahme.

„Das Licht der Welt“, so hat der renommierte Künstler Michael Hawk aus Rotenburg seine etwa 25-minütige Videoinstallation genannt. Sie wird an den drei Abenden von Donnerstag bis Sonnabend jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr am Gelände des Heimatvereins Ahausen zu sehen sein. Den Abschluss des Ahauser Herbstes gestaltet am Sonntag ab 18 Uhr die Gruppe Lenn Fei mit einer rasanten Feuershow.

Der Zugang zu allen Veranstaltungen ist wie immer frei. Die Künstler und der Heimatverein freuen sich jedoch, wenn sie mit einer kleinen Spende unterstützt werden. Weiter Informationen unter www.ahauser-herbst.de.